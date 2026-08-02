Заради нивото на Дунав: Може ли да има затруднения в работата на АЕЦ "Козлодуй"?

Нивото на река Дунав продължава да спада. В българския участък край Русе днес са измерени минус 91 сантиметра спрямо условната кота нула. Това е с два сантиметра по-ниско спрямо последното денонощие. Очаква се до два дни да се понижи с още три сантиметра. От Министерството на енергетиката успокояват, че не се очаква да бъдат предприети действия по значително намаляване на мощността на производството на АЕЦ „Козлодуй“ през следващите три седмици.

Двата блока на АЕЦ „Козлодуй“ продължават да работят нормално въпреки ниското ниво на Дунав. Дори нивото на реката да спадне още, не се очаква това да попречи на работата на централата.

Проф. Янко Янев, енергиен експерт: "Обикновените хора понякога си мислят, че водата от Дунав тече през реактора – не, не тече през реактора."

Всъщност водата от Дунав чрез помпи и гравитационен канал се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, което е отделна система от ядрените реактори. На този етап водата, която достига до помпите, е достатъчна, потвърдиха и от АЕЦ „Козлодуй“, и от Министерството на енергетиката. Дори реката да продължи да спада със същия темп, воден ресурс има за следващите поне три седмици.

Проф. Янко Янев, енергиен експерт: "Тази опасност поне в момента не стои пред козлодуйската централа, тъй като тя все още има достатъчен резерв в нивото на охлаждащата вода, за да охлажда правилно централата."

Ниското речно ниво създаде трудности в работата на унгарската АЕЦ „Пакш“ и румънската АЕЦ „Черна вода“. Възможно е това да доведе до трусове на енергийния пазар и необходимост от икономия на ток.

Проф. Янко Янев, енергиен експерт: "Повече от сигурно е, че всяка една страна ще се старае да запази собствената си електропреносна мрежа."

Днес над 30% от тока, произведен у нас, е от АЕЦ „Козлодуй“, а 40% са от фотоволтаични централи. Те обаче не могат да са алтернатива на електричеството, произвеждано чрез турбини, защото се нарушава енергийният баланс.

Проф. Янко Янев, енергиен експерт: "Фотоволтаичните централи произвеждат едно фиксирано напрежение и оттам нататък, ако честотата се измени, техните системи ще изключат цялата централа, за да не изгори."

Именно блекаут – цялостно спиране на тока – парализира Испания и Португалия през април 2025 година, до което се стигна заради нарушение на енергийния баланс. За поддържането на баланса е важно и участието на електричество, произведено чрез турбини.