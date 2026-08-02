Работа на четири часа: Кой и как ще бъде засегнат от новите промени?

След ГЕРБ и „Продължаваме промяната“, и омбудсманът Велислава Делчева ще сезира Конституционния съд заради бюджета. Атакуваните текстове ще са за промяната при изчисляването на минималната работна заплата и при заетите на непълен работен ден.

Досега работата на 4 или повече часа се броеше за цял ден трудов стаж. Промяната ще се отрази и на отпуската им – вместо 20, те ще имат 10 дни. Общо засегнатите от промените, работещи на непълен работен ден, са над 238 000. Работещите на 4 часа са над 173 000 души, но новият начин на изчисляване на стажа касае и тези на 5, 6 и 7 часа. Официалните данни на НАП сочат още, че заетите на пълен работен ден са над 2 милиона и 300 хиляди души.

За разлика от много свои колеги в университета, Михаела Маринова разделя времето си между учебниците и сервитьорския поднос. Работи по 4 часа всеки ден в заведение, за да плаща семестриалните си такси. Новите промени в Кодекса на труда обаче не ѝ допадат.

Михаела Маринова, студент: „Да не бъда в тежест на моите родители – работата на 4 часа в момента е много добър вариант за мен. Промените, които биха настъпили през 2027 година, биха се отразили доста негативно на всички студенти. Да не се окаже, че в един момент годините няма да ми стигнат, за да се пенсионирам в нормална възраст. Ще се принудя да работя на 8-часов работен ден и съответно може оценките ми да се занижат в университета.“

Според счетоводителя Васил Петров новите промени са справедливи, защото ще отразяват реално положения труд и ще пресекат порочната практика да се дават пари на ръка.

Васил Петров, счетоводител: „Защото много често работят по 8, по 12 часа, а са се съгласили да бъдат осигурявани на 4 часа и да получават пари на ръка. Хората, които са се съгласили да се включат в такъв трудов договор, са наясно с ползите, които пропускат – обезщетение при временна нетрудоспособност, невъзможност да теглят банков кредит в пълен размер. Когато дойде време да се пенсионират, ще получават пенсия в доста редуциран размер.“

За обущарския бизнес на Мики Шезаим наемането на помощник за 4 часа е шанс за оцеляване, стига държавата да стимулира почасовата заетост, като компенсира част от задължителните осигуровки.

Мики Шезаим, обущар: „Ако осигуровката е по-ниска, бих си наела работник. Имала съм човек на 4 часа и като си платиш наема, всички разходи по материали и месечните ни разходи, накрая за мен не оставаше нищо. И затова се принудих да освободя колежката, която наистина ми беше от полза. Полезно е, друго е, нали, да имаш някой помощник.“

Новата методика за изчисляване на трудовия стаж ще засегне служителите, които от 1 януари догодина тепърва ще постъпят на работа на непълен работен ден.