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Борисов за "Безмер": Решението за самолетите е трябвало да остане, каквото е било при кабинета "Желязков"

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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви днес, че разговор за възможна обща президентска кандидатура на десните партии ще започне през септември. По думите му партията му разполага със свои силни кандидати, но по-важната цел е широко обединение, каквото е имало и при подаването на съвместните жалби до Конституционния съд за бюджета. Борисов коментира и казуса с американските самолети-цистерни в „Безмер“.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ-СДС: “То просто трябваше да си остане, да се продължи, така както беше. И нямаше да има никакъв шум и притеснение за хората. И още по-лесно беше, защото и Гюров го е подписал, и Желязков го е подписал, сега го удължават. Нищо нямаше да налага иранците да мислят, че се прави нещо срещу тях. И когато имаш абсолютен …нека да използвам, както в Бургас бихте го нарекли възпитано - семпъл министър на външните работи, със семпла квалификация и за това кризата им е тотална във всичко.”

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