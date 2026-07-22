Парламентът даде зелена светлина за разполагането на американски военни самолети в авиобаза "Безмер" (ОБЗОР)

С гласовете на "Прогресивна България" и ДПС парламентът разреши базирането на 8 американски самолета-цистерни и 250 военни с лично оръжие и боеприпаси на летище “Безмер”. ГЕРБ-СДС, ДБ и ПП не участваха в гласуването, а “Възраждане” бяха против. Периодът на пребиваване ще е от петък, 24 юли до 1 октомври.

С гласовете на ПБ и ДПС, НС разреши базирането на 8 американски самолета и 250 военни на летище “Безмер”. ГЕРБ, ДБ и ПП не участваха в гласуването, “Възраждане” бяха против. Военният министър увери: управляващите са поискали и получили гаранции за националната ни сигурност. Опозицията настоя премиерът да дойде. Той го направи и след дебата отговори на всички обвинения като каза, че се е наслушал на лъжи.

От ГЕРБ предоставиха нотата за разполагане на американски самолети на столичното летище, след като вчера военният министър обвини кабинета “Желязков” в лъжа. В документа пише, че самолетите са за участие в тренировки, които не са свързани с военни операции.

Бойко Борисов – председател на ГЕРБ: "Ние за периода, в които са били при Желязков и при Гюров с министър Запрянов сме си носили цялата отговорност."

Румен Радев – министър-председател: "На всичко беше ясно от ден първи, че тези цистерни не са тук за учение. И ако искате да казвате, че това е лъжа - тя беше разобличена от Марко Рубио. Сподели, че сте казали "да" преди да ви питат - унизително за България."

Лидерът на ГЕРБ обвини премиера и във водене на различна политика - вътре и извън страната.

Бойко Борисов – председател на ГЕРБ: "Имаме премиер, който не казва йес, а те навсякъде казват: йес, йес, йес. Само, че тук в България казват: нет, нет, нет, нет. За да ги чуват тези, които това искат да чуват." Румен Радев – министър-председател: "Дали водим двойствена и военнолюбива политика – не, не водим. Това, което казвам навън и това, което казвам тук, е едно и също."

Борисов критикува и президента Йотова за самолетите на столичното летище:

"Излъга, че Запрянов не е я уведомил. Йотова, незабавно да свика КСНС. Където да се чуят позициите, да ни се прочетат нотите, да ни се каже всичко, което сега е скрито от обществото, рисковете, логистиката."

Военният министър увери: управляващите са поискали и получили гаранции за националната ни сигурност.

Димитър Стоянов – министър на отбраната: "На територията на България няма да бъдат разполагани нападателни оръжейни системи от никакъв тип. Временното им присъствие само по себе си не превръща България в страна по военните действия. България не предприема враждебни действия срещу която и да е друга държава."

Последваха взаимни обвинения.

Костадин Костадинов – председател на “Възраждане”: "Вчера ми звъняха жители от село Безмер, които бяха много уплашени заради това, че тяхното село се превръща в мишена." Христо Симеонов – "Прогресивна България": "Шансът да претърпите ПТП днес на улицата е много по-голям от това базата в "Безмер" да бъде предмет на военна атака." Христо Гаджев – ГЕРБ-СДС: "Носете си отговорността, ние няма да участваме в това гласуване, не защото не подкрепяме САЩ, защото трябва да се научите, че популизмът има цена." Румен Радев - министър-председател: "Нямате основание за претенции, че правителството се крие зад НС."

Асен Василев – председател на ПП: "За два месеца управление вие идвате в парламента и искате да гласуваме въвличането на България във военни действия. Какво ви прави това? Войнолюбци или лицемери?" Петър Витанов – "Прогресивна България": "От една страна става дума за война, която не е наша, а от друга се поставя на карта отношенията ни с основния ни стратегически партньор." Божидар Божанов – "Демократична България": "От тази гледна точка и желанието ви да удържите електоралната коалиция, която ви е избрала, но със захаросване на реалността и с приказки за велики сделки няма да стане." Румен Радев – министър-председател: "И никога не сме правили сделки за политическа индулгенция."

ДПС не се включиха в дебата, но подкрепиха "Прогресивна България" за разполагането на самолетите на летище "Безмер". Един от депутатите на управляващите обаче гласува "против", а двама се въздържаха.

снимки: БТА