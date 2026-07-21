Военният министър: Няма пряка заплаха за националната ни сигурност, няма нужда от допълнителна ескадрила

Към момента няма пряка заплаха за националната ни сигурност, нямаме нужда от разполагането на каквато и да е допълнителна ескадрила, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в отговор на въпрос дали имаме нужда от системи "Пейтриът".

Стоянов е на посещение в авиационната база "Граф Игнатиево" заедно с президента Илияна Йотова.

Министърът съобщи, че близо 600 млн. лева са вложени в авиационната база "Граф Игнатиево", където беше извършена мащабна реконструкция. Предстои да бъдат започнати още пет обекта.

По неговите думи някои проекти се бавят и той ще проведе срещи с фирмите изпълнители, за да ги помоли най-настойчиво да приключат в срок.