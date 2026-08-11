При спецакция в Бургаско: Хванаха претоварени камиони със земеделска продукция

Масови нарушения при превоза на земеделска продукция установиха при съвместна акция полицията и „Автомобилна администрация“ в Бургаска област. Част от проверените тежкотоварни автомобили са със значително над допустимото тегло.

Проверките започнаха рано тази сутрин в района на една от най-големите складови бази в региона, която се намира в землището на село Свобода. Екипи на отдел „Икономическа полиция“ и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ проверяват камиони, превозващи земеделска продукция, идващи от цялата страна. До момента са проверени около 50 тежкотоварни автомобила, като при 8 от тях са установени нарушения свързани с претоварването.

Всеки претоварен камион се санкционира и се спира от движение. По данни на експертите общото тегло на натоварен камион трябва да бъде до 40 тона. Има и един случай на шофьор, който е с изтекла карта за квалификация и на практика няма право да извършва превоз на товари. Проверките на терен към момента показват масови нарушения, които не само увреждат пътната настилка, но и създават риск от пътни инциденти. Санкциите за претоварен камион са от 500 до 3000 лева, както е записано в закона. Проверките продължават и към този момент.

инспектор Светослав Стоянов, Отдел „Икономическа полиция” към ОД МВР - Бургас: „Установени са закононарушения и то не едно. За жалост са повече. Към момента 8 има такива. Установени са претоварвания, доста фрапиращи случаи има, като са претоварванията между 7 и 14 тона.”

Снимки: БТА

старши инспектор Богдан Иванов, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” - Варна: „Общата маса не трябва да надхвърля 40 тона. Имаме случаи по близо 15 тона отгоре. Гледаме и за техническата част, техническата изправност, документалната изправност, както и всичко, свързано с работното време на водачите-почивки и управление. Гуми, дискове, спирачки, абсолютно всичко-визуално камиона.”

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова