Башар Асад е осъден на смърт в Сирия заради престъпления по време на 14-годишната гражданска война в страната

Сирийски съд осъди бившия сирийски президент Башар Асад на смърт след процес, проведен в негово отсъствие, заради престъпления по време на почти 14-годишната гражданска война в страната, при която загинаха половин милион души, милиони бяха разселени, а десетки хиляди все още се водят изчезнали.

Това е първата подобна присъда на преходната власт в Сирия, която отстрани Асад през декември 2024 година. Съдът в Дамаск го призна за виновен за предумишлени убийства на повече от един човек, включително деца под 15-годишна възраст, мъчения, мъчения, довели до смърт, и множество случаи на лишаване от свобода – класифицирани като престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

Асад отрича вина за престъпленията. Той избяга в Москва, докато ислямистките групировки, които го свалиха от власт, напредваха към Дамаск, и няма да понесе наказанието си, освен ако не бъде върнат в страната.