Николай Младенов: Отхвърленият от Израел план за Газа е единствният път за мир

Отхвърленият от израелския премиер Бенямин Нетаняху американският план за Газа е "единственият път, по който трябва да се върви", заяви върховният представител на Съвета за мир за палестинската територия Николай Младенов, цитиран от агенция Франс прес.

В интервю за израелската телевизия "Канал 12" Младенов каза, че това е единственият вариант, който може да гарантира, че няма да се повтори трагедията с нападението от 7 октомври 2023 г. Вчера Нетаняху заяви, че Израел отхвърля документа от 15 точки, представен в края на юли от Съвета за мир на Доналд Тръмп. Израелската армия няма да се изтегли от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно, заяви той.