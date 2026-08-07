Тръмп увери, че САЩ имат достатъчно боеприпаси и очаква конфликтът с Иран да приключи скоро

Президентът на Съединените щати отхвърли информацията, че голяма част от запасите от високоточни ракети с голям обсег са изразходвани. По думите му, армията разполага с "неограничени запаси", а войната в Иран щяла приключи, цитирам: "доста скоро".

Според ирански медии, Ислямската република разглежда нов предварителен проект за управление на Ормузкия проток. Документът ще въведе забрана на американски и израелски кораби да преминават през протока. Предвижда се останалите кораби да влизат по маршрута покрай иранския бряг и да излизат покрай бреговете на Оман без да плащат такси. Нарушителите ще бъдат глобявани до 20 процента от стойността на транспортираните стоки. Новината доведе до ново покачване на петрола до 83 и половина долара за барел от сорта Брент.