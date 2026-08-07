Нов опит срещу гражданството по рождение: Доналд Тръмп подписа два нови указа

Американският президент Доналд Тръмп прави нов опит да ограничи правото на американско гражданство по рождение, след като през юни Върховният съд отхвърли първия му опит да лиши децата, родени на територията на страната, от автоматичното получаване на гражданство.

Тръмп подписа нови два указа свързани с миграцията. Първият ограничава категориите на хората, които имат право автоматично да получат американско гражданство въз основа на това, че са родени в САЩ. Вторият указ цели да възпрепятства това, което Тръмп нарича "родилен туризъм", като затегне условията за издаване на визи на чужденци, желаещи да пристигнат в САЩ, за да родят дете. Тръмп каза, че се надява този път мерките му да отговарят на Конституцията.