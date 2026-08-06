БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Визия нула": Как Гърция намали с 22% фаталните...
Чете се за: 10:42 мин.
Омбудсманът Велислава Делчева: Промените в трудовото...
Чете се за: 07:57 мин.
Радев за случая в Банско: България няма да толерира езика...
Чете се за: 03:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Светлозара Лазарова става директор на дирекция „Програмно съдържание“ в БНТ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Запази
Светлозара Лазарова става директор на дирекция „Програмно съдържание“ в БНТ
Слушай новината

Светлозара Лазарова поема длъжността директор на дирекция „Програмно съдържание“ в Българската национална телевизия. Тя ще ръководи развитието на културните, социалните, развлекателните и образователните предавания в програмите на обществената телевизия – в политематичния канал БНТ 1, канала за образование и култура БНТ 2 и специализирания канал за българите в чужбина БНТ 4.

„За БНТ това е поредният важен избор по пътя на затвърждаване на високата обществена оценка. Убедена съм, че Светлозара Лазарова притежава необходимите професионални качества, визия и енергия, за да развие програмната политика на БНТ в унисон с обществената мисия на медията,“ каза Милена Милотинова, генерален директор на БНТ.

Светлозара Лазарова: „Вярвам, че БНТ има потенциала да придобие още по-съвременен облик и да превърне обществената си мисия в разпознаваемо и интересно съдържание. Връщам се отново там, откъдето започнах. Вярвам, че ще вложа натрупания в различни национални медии телевизионен опит, развивайки програмното съдържание на Българската национална телевизия, според концепцията на г-жа Милотинова, одобрена от СЕМ.“

Светлозара Лазарова е журналист с 15-годишен опит като продуцент и редактор в различни телевизионни формати в националните медии. Носител е на награди за разследвания по социални теми.

Завършва специалност „Българска филология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Занимава се с журналистика от 19-годишна възраст. В продължение на 5 години работи в БНТ. В новинарския екип на БНТ2 реализира редица разследвания по социалнозначими теми. По-късно е и сценарист в предаванията „Денят отблизо с Мария“ и „100% Будни“ по БНТ 1. Там създава и авторските поредици „Големите български откриватели“, „Чужденците” и „Новите субкултури”.

Адаптира за българския ефир различни чуждестранни предавания и е сценарист на праймтайм формати и в частни медии, била е част от международни снимачки екипи в различни точки на света, снимала е и авторска поредица в над 10 държави. Има опит и в създаването на онлайн формати и подкасти. Носител е на наградите „Златно сърце 2025“ за работата си по социалнозначими репортажи и отличието на Съюза на българските журналисти за „Най-добър млад журналист“.

Светлозара Лазарова е и съосновател на социалния проект „Игрите на 90-те”, който цели да изкара децата от дигиталния свят, да запази живи реалните игри и да съхрани историята зад тях в различни краища на страната.

#програмен директор #Светлозара Лазарова #БНТ

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Разкриха нелегален цех за зехтин край София, задържаха 7 тона продукт без марка
3
Разкриха нелегален цех за зехтин край София, задържаха 7 тона...
Задържаха у нас организатор на международна мрежа за наркотрафик към Украйна и ЕС
4
Задържаха у нас организатор на международна мрежа за наркотрафик...
Лотарийна печалба на боклука: Печеливш билет е намерен в боклукчийски камион
5
Лотарийна печалба на боклука: Печеливш билет е намерен в...
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
6
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
2
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
3
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
4
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
5
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на прокуратурата, няма необходимото образование
6
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на...

Още от: Общество

Експерт: Не всеки неоторизиран достъп означава пробив на данни, но показва сериозни пропуски в киберсигурността
Експерт: Не всеки неоторизиран достъп означава пробив на данни, но показва сериозни пропуски в киберсигурността
Електронното здравно досие: Мобилни екипи в Силистра помагат за активиране на „еЗДРАВЕ“ Електронното здравно досие: Мобилни екипи в Силистра помагат за активиране на „еЗДРАВЕ“
Чете се за: 00:50 мин.
Честваме Преображение Господне Честваме Преображение Господне
Чете се за: 02:25 мин.
Протест край Видин: Хората настояват за справедливост след смърт на пътя Протест край Видин: Хората настояват за справедливост след смърт на пътя
Чете се за: 01:35 мин.
Изложбата „Забравените божества“ в Националния археологически институт с музей при БАН Изложбата „Забравените божества“ в Националния археологически институт с музей при БАН
Чете се за: 02:52 мин.
Втори шанс: След сложна гръбначна операция 15-годишен състезател по борба отново е на крака Втори шанс: След сложна гръбначна операция 15-годишен състезател по борба отново е на крака
Чете се за: 04:05 мин.

Водещи новини

8 задържани, сред които и непълнолетни, за жестокото убийство след побой на млад мъж в Пловдив
8 задържани, сред които и непълнолетни, за жестокото убийство след...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Европа продължава да е в изгарящата хватка на лятото, захлаждане се очаква в края на седмицата Европа продължава да е в изгарящата хватка на лятото, захлаждане се очаква в края на седмицата
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Повдигнаха обвинения на 8 души след акцията срещу производството на фентанил Повдигнаха обвинения на 8 души след акцията срещу производството на фентанил
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Радев за случая в Банско: България няма да толерира езика на омразата Радев за случая в Банско: България няма да толерира езика на омразата
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
"Визия нула": Как Гърция намали с 22% фаталните...
Чете се за: 10:42 мин.
По света
Омбудсманът Велислава Делчева: Промените в трудовото...
Чете се за: 07:57 мин.
У нас
Иран обяви сделка с Оман за Ормузкия проток
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Край на сагата с боклука в София: Общината подписа договори за...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ