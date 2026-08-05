Протест край Видин: Хората настояват за справедливост след смърт на пътя

Със скандирания „Искаме справедливост!" семейството, близки и познати на 22-годишната Даяна Василева излязоха на протест на мястото, на което тя загуби живота си преди дни – на главен път Е-79 край Видин.

Семейството се е прибрало от Германия, за да подготви сватбата на дъщеря си. Днес Даяна трябваше да каже „Да“, но вместо сватбен ден близките ѝ дойдоха на мястото на катастрофата, за да поискат справедливост. За около 45 минути протестиращите блокираха пътя от и за „Дунав мост 2“, а движението беше ограничено.