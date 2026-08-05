Протест край Видин: Хората настояват за справедливост след смърт на пътя

Със скандирания „Искаме справедливост!" семейството, близки и познати на 22-годишната Даяна Василева излязоха на протест на мястото, на което тя загуби живота си преди дни – на главен път Е-79 край Видин.
Семейството се е прибрало от Германия, за да подготви сватбата на дъщеря си. Днес Даяна трябваше да каже „Да“, но вместо сватбен ден близките ѝ дойдоха на мястото на катастрофата, за да поискат справедливост. За около 45 минути протестиращите блокираха пътя от и за „Дунав мост 2“, а движението беше ограничено.
Петър Борисов, баща на Даяна: „Искаме справедливост, да не се укрива нищо, да се върне влекача, да се види с какъв тонаж е бил, камерите, да се види всичко и призовавам свидетели, които са били на мястото, като родител на родител, да дойдат да дадат показания какво са видели. Моля ви се, хора, моля ви се.“
Оливиер Жоров, годеник на Даяна: „Днес трябваше да бъде нашата сватба, но получихме друго. Аз не знам какво да коментирам. Тук съм с вас, но болката е непоносима и трябва да има справедливост. Ние не искаме саморазправа, просто искаме справедливост. Който е виновен за това, да си понесе вината.“