БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха у нас организатор на международна мрежа за...
Чете се за: 02:52 мин.
Антимафиоти от Русе първи засекли следите на групата,...
Чете се за: 05:02 мин.
Неоторозиран достъп, засягащ административни мрежи,...
Чете се за: 00:52 мин.
Детската болница в Бургас посрещна първите си пациенти
Чете се за: 01:00 мин.
Публикуваха четвъртото класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Протест край Видин: Хората настояват за справедливост след смърт на пътя

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази
протест видин хората настояват справедливост смърт пътя
Слушай новината

Със скандирания „Искаме справедливост!" семейството, близки и познати на 22-годишната Даяна Василева излязоха на протест на мястото, на което тя загуби живота си преди дни – на главен път Е-79 край Видин.

Семейството се е прибрало от Германия, за да подготви сватбата на дъщеря си. Днес Даяна трябваше да каже „Да“, но вместо сватбен ден близките ѝ дойдоха на мястото на катастрофата, за да поискат справедливост. За около 45 минути протестиращите блокираха пътя от и за „Дунав мост 2“, а движението беше ограничено.

Петър Борисов, баща на Даяна: „Искаме справедливост, да не се укрива нищо, да се върне влекача, да се види с какъв тонаж е бил, камерите, да се види всичко и призовавам свидетели, които са били на мястото, като родител на родител, да дойдат да дадат показания какво са видели. Моля ви се, хора, моля ви се.“

Оливиер Жоров, годеник на Даяна: „Днес трябваше да бъде нашата сватба, но получихме друго. Аз не знам какво да коментирам. Тук съм с вас, но болката е непоносима и трябва да има справедливост. Ние не искаме саморазправа, просто искаме справедливост. Който е виновен за това, да си понесе вината.“

#край Видин #хората #справедливост #протест

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Юлиян Попов: Нивото на река Дунав няма да се вдигне с един дъжд
3
Юлиян Попов: Нивото на река Дунав няма да се вдигне с един дъжд
Разкриха нелегален цех за зехтин край София, задържаха 7 тона продукт без марка
4
Разкриха нелегален цех за зехтин край София, задържаха 7 тона...
Производители на дини не берат продукцията си заради ниските изкупни цени
5
Производители на дини не берат продукцията си заради ниските...
Задържаха у нас организатор на международна мрежа за наркотрафик към Украйна и ЕС
6
Задържаха у нас организатор на международна мрежа за наркотрафик...

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
2
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
3
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
4
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
5
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на прокуратурата, няма необходимото образование
6
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на...

Още от: Общество

Изложбата „Забравените божества“ в Националния археологически институт с музей при БАН
Изложбата „Забравените божества“ в Националния археологически институт с музей при БАН
Втори шанс: След сложна гръбначна операция 15-годишен състезател по борба отново е на крака Втори шанс: След сложна гръбначна операция 15-годишен състезател по борба отново е на крака
Чете се за: 04:05 мин.
Реколта без пазар: Стотици тонове български дини гният необрани Реколта без пазар: Стотици тонове български дини гният необрани
Чете се за: 03:00 мин.
Ниското ниво на река Дунав заплашва популацията на речната риба Ниското ниво на река Дунав заплашва популацията на речната риба
Чете се за: 01:42 мин.
Скандал в Банско: Напрежение заради спор между младежи от България и Италия (СНИМКИ) Скандал в Банско: Напрежение заради спор между младежи от България и Италия (СНИМКИ)
Чете се за: 06:12 мин.
Три главни дирекции поемат дейностите на Регионалните здравни инспекции Три главни дирекции поемат дейностите на Регионалните здравни инспекции
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Неоторозиран достъп, засягащ административни мрежи, засякоха от Министерството на иновациите
Неоторозиран достъп, засягащ административни мрежи, засякоха от...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Антимафиоти от Русе първи засекли следите на групата, произвеждала фентанил в София Антимафиоти от Русе първи засекли следите на групата, произвеждала фентанил в София
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Разкриха нелегален цех за зехтин край София, задържаха 7 тона продукт без марка Разкриха нелегален цех за зехтин край София, задържаха 7 тона продукт без марка
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Сметната палата образува производство за конфликт на интереси при Делян Пеевски Сметната палата образува производство за конфликт на интереси при Делян Пеевски
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Кабинетът одобри бюджетната процедура за 2027 г.
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Задържаха у нас организатор на международна мрежа за наркотрафик...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Поне 17 жертви и 45 ранени в Украйна след поредните руски удари
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Дрон с експлозиви е намерен на летището в Лайпциг
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ