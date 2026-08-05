Три главни дирекции поемат дейностите на Регионалните здравни инспекции

Предстоящата реформа в системата на държавния здравен контрол не предвижда закриване на работещи структури, заявиха от здравното ведомство.

Променя се единствено административният модел на организация, като всички специализирани дейности, контролни функции и експертният персонал се запазват.

Към момента 28-те Регионални здравни инспекции функционират като самостоятелни юридически лица, което води до дублиране на административни длъжности. Предвидените промени са насочени именно към оптимизиране на тези административни дейности чрез въвеждане на споделени услуги, дигитализация на процесите и единни правила за работа, допълват от здравното министерство.

Предвижда се към Министерството на здравеопазването да бъдат създадени три главни дирекции, които да поемат дейностите на инспекциите, като Главната дирекция с функции по държавен здравен контрол ще запази наименованията на териториалните си дирекции по места.

Промените гарантират, че държавният здравен контрол ще продължи да се осъществява без прекъсване, а гражданите и бизнесът ще продължат да получават същите услуги.

Запазват се всички специализирани функции, дейности и контролни правомощия на РЗИ, които ще бъдат интегрирани в структурата на Министерството на здравеопазването. Целта е по-ефективна организация на административната работа, без да се намалява капацитетът на системата и без да се засягат нейните основни функции.

Министерството на здравеопазването извърши функционален анализ на системата. Лечебните заведения не са засегнати от тези мерки, както и няма да има промени в специализираната администрация.