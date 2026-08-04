Може ли сънната апнея да е фактор за тежките катастрофи с камиони?

Институтът за пътна безопасност настоява за въвеждане на национална програма за скрининг и ранно диагностициране на обструктивна сънна апнея сред професионалните шофьори. От организацията предупреждават, че заболяването може да е сред факторите за зачестилите тежки пътнотранспортни произшествия с товарни автомобили.

Според Института редица от инцидентите се характеризират с внезапно напускане на пътното платно от камиони, без видими следи от спиране, избягващи маневри или други очевидни външни причини. Това поставя въпроса дали освен техническите неизправности и човешката грешка не се пренебрегва и рискът от сънна апнея.

"Научните доказателства са категорични. Обструктивната сънна апнея увеличава риска от пътнотранспортни произшествия – от около 17% до над седем пъти, в зависимост от тежестта на заболяването и изследваната група. Заболяването причинява многократни прекъсвания на дишането по време на сън, води до хронично недоспиване, силна дневна сънливост, забавени реакции, намалена концентрация и неусетно заспиване зад волана", посочват от Института.

Особено тревожен е рискът при професионалните водачи.

"Международни проучвания показват, че предполагаема сънна апнея се среща при 29 - 49% от шофьорите на тежкотоварни автомобили – значително по-често, отколкото сред общото население. Продължителното управление, нощният труд, нарушените режими на сън и наднорменото тегло допълнително увеличават риска".

От Института подчертават, че не твърдят, че сънната апнея е причина за всеки от последните инциденти, но настояват тази хипотеза да бъде системно проверявана.

Според различни епидемиологични данни приблизително всеки пети мъж има някаква форма на сънна апнея, като голяма част от засегнатите дори не подозират, че страдат от това заболяване. Именно това прави проблема толкова опасен – хората продължават да работят и да управляват превозни средства, без да знаят, че способността им за безопасно шофиране е сериозно нарушена.

"При започване на лечение подобрението в способността за управление настъпва само за няколко дни. Това е силен аргумент, че рискът е предотвратим, ако заболяването бъде открито навреме", посочват от организацията.

Сред предложенията са въвеждане на масов скрининг за обструктивна сънна апнея на всички професионални водачи и включване на изследвания за заболяването в периодичните медицински прегледи на шофьорите на камиони и автобуси. Предлага се и създаването на съвместна национална програма между Министерството на транспорта и Министерството на здравеопазването, както и активно участие на транспортните компании и застрахователния сектор.

Според Института в редица европейски държави оценката на риска от сънна апнея вече е част от медицинската оценка на професионалните водачи. От организацията призовават България да предприеме незабавни действия и предупреждават, че навременната диагностика и лечение могат да предотвратят тежки инциденти.