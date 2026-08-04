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ГЕРБ: Винаги сме съдействали обективната истина да бъде изяснена

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Винаги сме споделяли позицията и сме съдействали обективната истина да бъде изяснена! Ние я знаем!
Но отново гледаме добре познат сценарий – взема се един процесуален документ, изваждат се изречения и се размахват некоректно в публичното пространство. Това написаха от ГЕРБ на страницата си във Фейсбук.

"Няма да позволим ГЕРБ да бъде въвличан в поредната медийна кампания, основана на внушения вместо на факти. Нека бъдем коректни – публикуван е процесуален документ, а не съдебно решение. Опитите отделни изречения да се представят като окончателна истина са политическа пропаганда, а не правен анализ", пишат от партията.

От отговора на OFAC става ясно, че защитават решението на американската администрация да наложи санкции, допълват от ГЕРБ.

#Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) #позиция # ГЕРБ

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