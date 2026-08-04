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Близо 200 училища ще използват нова система за анализ на данни, заявиха от МОН

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министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев и мениджърът за България на Групата на Световната банка Джейсън Палмар
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Световната банка ще подпомогне внедряването на система за анализ на данни в близо 200 училища и ще обучи лидерски екипи за работа с нея. Това са част от дейностите, които предстои да се реализират по Споразумението между МОН и международната финансова институция за подпомагане на България за по-ефективно използване на информационните ресурси в образованието. Допълнение към него подписаха днес министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев и мениджърът за България на Групата на Световната банка Джейсън Палмар. С него продължителността на проекта се увеличава от 22 на 28 месеца. Това ще даде възможност да се изпълнят всички заложени дейности, без да е необходим допълнителен финансов ресурс.

Споразумението предвижда внедряване на електронно информационно табло (data dashboard) в близо 200 училища в страната. То обобщава информация по различни индикатори за образованието на училищно, регионално и национално ниво. Директорите ще могат да използват тези данни, за да идентифицират силните и слабите страни на училището и да вземат ефективни решения за развитие на образователните институции. На национално ниво информацията ще може да се използва при прилагане на по-дългосрочни и ефективни решения за развитие на системата.

Министър Вълчев посочи, че използването на информационните системи и базите данни е изключително важно за успешно реализиране на реформите в българската образователна система.

Проф. Георги Вълчев, министърът на образованието и науката: „Очаквам този проект да помогне за по-доброто управление на системата, защото от него ще се възползват както училищните ръководства, така и екипът на МОН. А по-доброто управление означава и по-добри образователни резултати.“

Джейсън Палмар заяви, че се надява резултатите от проекта да спомогнат не само за развитието на програмите за обучение, но и за въпросите, свързани с навлизането на нови технологии в образователната система, включително базирани на изкуствен интелект.

Необходимото финансиране на дейностите по Споразумението е осигурено в рамките на системен проект „Дигитална трансформация на училищното образование“, който ще се финансира от Програма „Образование“ 2021 – 2027 г.

#международната финансова институция за подпомагане на България #проф. Георги Вълчев #МОН

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