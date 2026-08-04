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Румен Радев: Борбата с производството и разпространението на наркотици ще остане сред приоритетите на правителството

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Борбата с производството и разпространението на наркотици ще продължи да бъде сред приоритетите на правителството. Това написа в профила си във Фейсбук премиерът Румен Радев.

Той поздравява Министерството на вътрешните работи за разкриването на лаборатория за производство на фентанил в България. По думите му употребата на фентанил води до висока смъртност и представлява сериозна опасност за обществото, особено за младите хора.

Днес ГДБОП разби в столичния квартал "Филиповци" лаборатория за фентанил, захранвала цялата страна. Трима души са задържани, а при действия на полицията в страната са задържани още четирима души, съобщи пред журналисти и.д. главният секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.

#разбита лаборатория #лаборатория за фентанил #премиерът Румен Радев

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