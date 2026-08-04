ДБ иска информация от САЩ и прокуратурата за твърдения на OFAC за подкупи от Божков към Борисов и Горанов

Днес от „Демократична България“ изпратихме писма до американското правителство, до OFAC, както и до българската прокуратура и до ДАНС. Питаме американското правителство дали има нова информация по делото, което Васил Божков води в САЩ, тъй като по това дело има допълнителни факти. Това заяви Ивайло Мирчев за твърдението на OFAC, че е установило, че Васил Божков е давал подкупи на Владислав Горанов и на Бойко Борисов, тогава премиер и финансов министър на страната.

Ивайло Мирчев, ДБ: "Питаме OFAC дали има нещо различно от това, което бяха твърденията на Васил Божков и какво означава, че американското правителство е установило. Нещо, което всъщност прави разликата с информацията, която ние знаехме до момента. Питаме българската прокуратура дали смятат да направят проверка, дали ще се възобнови делото, дали вече е изискана от американската страна информация, кога смятат да направят всичко това, за да може българското общество да научи истината по този казус."

Съпредседателят на ДБ заяви, че очква реакция и от управляващите по случая.

Ивайло Мирчев: "Има нова информация и точно поради тази причина ние изпращаме тези писма, за да разберем дали има наистина такава нова информация. Досега американското правителство никъде не е твърдяло, че е установило, че такъв подкуп е бил даван. Винаги това е било на база твърденията на Васил Божков. Очевидно има нова информация и ние искаме да разберем каква е тя. Очакваме управляващите също да реагират, защото борбата с корупционния модел очевидно е доста затруднена от тяхна гледна точка. Не виждаме активности, а моделът „Борисов“ продължава да си съществува, продължава да си работи и, доколкото виждам, на терен работим само ние."

"Демократична България" постави още едни въпрос - защо на финансовия министър Владислав Горанов санкции са наложени, а към Бойко Борисов няма предприето нищо, въпреки че американско правителство пише, че е установило, че такъв подкуп е даден., както и че се надяват САЩ да отговорят на този въпрос.