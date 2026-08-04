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Земетресение с магнитуд 4,3 беше регистрирано край италианския град Пиза

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Трусът е усетен в цялата северна част на областта Тоскана

земетресение
Снимка: илюстративна
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Земетресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер беше регистрирано край италианския град Пиза. Трусът, с дълбочина 8 км и с епицентър на 7 км западно от Пиза в парка "Сан Росоре", е усетен е в цялата северна част на Тоскана, в провинциите на Пиза, Лука и Маса Карара, чак до Флоренция.

Проверките на регионалната система на Гражданска защита са в ход. За момента не се съобщава за щети на имущество и за пострадали. Много хора са избягали по улиците.

Областният управител на Тоскана Еудженио Джани написа в социалните мрежи, че на места се извършва евакуация като предпазна мярка. Временно е преустановено движението на влаковете от и за Пиза. На международното летище на града полетите се осъществяват нормално.

Наклонената кула в Пиза, както и всички музеи и паметници на площад "Мираколи" не са понесли никакви щети. Мерките за сигурност в момента са непроменени и всички паметници остават отворени за посещения.

Преди дни земетресение разтърси района на Неапол, над 20 души пострадаха.

#ПИЗА #кулата в Пиза #Тоскана #земетресение в Италия

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