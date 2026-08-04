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Данни на Евростат 2025г.: България е страната в ЕС с най-нисък дял на купилите онлайн билети за събитие

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Делът на гражданите на Европейския съюз, купили през последните три месеца онлайн билети за събитие, се е увеличил до 26,8 процента през 2025 г., което е с 3,8 процентни пункта повече, отколкото през предходната година. Това съобщи днес на страницата си европейската статистическа агенция Евростат. Онлайн покупката на билети е била най-малко предпочитана сред хората в България (11,4 процента), Румъния (12,6 процента) и Италия (14,2 процента), сочат още данните на Евростат.

В България делът на хората, купили онлайн билети за събитие през последните три месеца, се е увеличил с 1,58 процентни пункта спрямо 2024 г. Най-голям подобен ръст в ЕС през миналата година е отчетен в Гърция, където увеличението е с 15,6 процентни пункта до 38,86 процента.

Сред страните от ЕС най-голям процент от жителите на Ирландия са използвали възможността за закупуване на билети онлайн – 51,5 процента, а след тях – тези на Нидерландия (48,1 процента) и Дания (47,9 процента). Във всички страни от ЕС е регистрирано увеличение на делът на хората, използващи интернет за покупка на билети за събития, с изключение на Унгария и Словения, където е отчетен спад.

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