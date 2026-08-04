БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иззеха между 6 и 10 кг фентанил при акция в София, има...
Чете се за: 02:55 мин.
ГДБОП разби лаборатория за фентанил, произвеждала до 10...
Чете се за: 01:00 мин.
Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пресъхналата река Дунав разкри и челюст на кон на около 3000 години

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази
Пресъхналата река Дунав разкри и челюст на кон на около 3000 години
Снимка: РИМ - Русе
Слушай новината

Вкаменелост на възраст около 3000 г. бе предоставена на Историческия музей днес. Това е долна дясна челюст на кон, определена като субфосил, съобщиха от РИМ-Русе в профила на Музея във Фейсбук.

Поради сравнително краткото време фосилизацията е в начален период.

Находката е открита в река Дунав при сградата на Морска администрация – Русе от Камен Иванов, служител в учреждението. Той и колегите му потърсили информация от Изкуствен интелект, който им подсказал, че челюстта е възможно да е от бизон или зубър. Заради нашумялото откриване на мамутски кости в Дунав веднага се обърнали към историческия музей, където предали находката.

Времето, в което този кон е живял, се отнася към началото на Желязната епоха. По това време населението по нашите земи вече се нарича гети или траки. Тъкмо на хълма над Морска администрация, където днес е Сексагинта Приста, е разположено светилище на траките, където са правени множество жертвоприношения. Възможно е конската кост да е свлечена към реката при периодичните промени в структурата на хълма, разказват от Музея.

#РИМ - Русе #ниско ниво на река Дунав #кон #археологическа находка

Последвайте ни

ТОП 24

Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
1
Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“
3
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“
ГДБОП разби лаборатория за фентанил, произвеждала до 10 кг дневно (СНИМКИ)
4
ГДБОП разби лаборатория за фентанил, произвеждала до 10 кг дневно...
Камион падна от мост на магистрала "Струма"
5
Камион падна от мост на магистрала "Струма"
15-годишно момиче без книжка блъсна пешеходец в Слънчев бряг
6
15-годишно момиче без книжка блъсна пешеходец в Слънчев бряг

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
3
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
4
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
5
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
6
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино

Още от: Култура

Направиха първа копка за музей на актьора Георги Парцалев в град Левски
Направиха първа копка за музей на актьора Георги Парцалев в град Левски
Навършват се 64 години от смъртта на поп иконата Мерилин Монро Навършват се 64 години от смъртта на поп иконата Мерилин Монро
Чете се за: 00:32 мин.
Шекспир с гласа на съвремеността: Паталеница отново превърна Шекспир в културна дестинация със съвременен прочит Шекспир с гласа на съвремеността: Паталеница отново превърна Шекспир в културна дестинация със съвременен прочит
Чете се за: 03:25 мин.
"Море от книги" завладя Варна: Срещи с автори, беседи и прожекции до 9 август "Море от книги" завладя Варна: Срещи с автори, беседи и прожекции до 9 август
Чете се за: 02:57 мин.
"Море от книги" залива Варна до 9 август "Море от книги" залива Варна до 9 август
Чете се за: 01:45 мин.
Мавзолей-ротонда и скален гроб на обожествен тракийски владетел откриха на Перперикон Мавзолей-ротонда и скален гроб на обожествен тракийски владетел откриха на Перперикон
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Задържаха 20 нелегални мигранти край река Ропотамо
Задържаха 20 нелегални мигранти край река Ропотамо
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Иззеха между 6 и 10 кг фентанил при акция в София, има задържани (СНИМКИ) Иззеха между 6 и 10 кг фентанил при акция в София, има задържани (СНИМКИ)
Чете се за: 02:55 мин.
Криминално
Експерти: Фентанилът потиска дишането Експерти: Фентанилът потиска дишането
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Земетресение с магнитуд 4,3 беше регистрирано край италианския град Пиза Земетресение с магнитуд 4,3 беше регистрирано край италианския град Пиза
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Пресъхналата река Дунав разкри и челюст на кон на около 3000 години
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Прокуратурата разследва случая с нахапаното от куче дете в село...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Юли е бил най-горещият месец, регистриран някога във Франция
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Леден душ в жегата: Втори ден столичният ж.к. "Младост" е...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ