Пресъхналата река Дунав разкри и челюст на кон на около 3000 години

Вкаменелост на възраст около 3000 г. бе предоставена на Историческия музей днес. Това е долна дясна челюст на кон, определена като субфосил, съобщиха от РИМ-Русе в профила на Музея във Фейсбук.

Поради сравнително краткото време фосилизацията е в начален период.

Находката е открита в река Дунав при сградата на Морска администрация – Русе от Камен Иванов, служител в учреждението. Той и колегите му потърсили информация от Изкуствен интелект, който им подсказал, че челюстта е възможно да е от бизон или зубър. Заради нашумялото откриване на мамутски кости в Дунав веднага се обърнали към историческия музей, където предали находката.

Времето, в което този кон е живял, се отнася към началото на Желязната епоха. По това време населението по нашите земи вече се нарича гети или траки. Тъкмо на хълма над Морска администрация, където днес е Сексагинта Приста, е разположено светилище на траките, където са правени множество жертвоприношения. Възможно е конската кост да е свлечена към реката при периодичните промени в структурата на хълма, разказват от Музея.