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"Море от книги" завладя Варна: Срещи с автори, беседи и прожекции до 9 август

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Варна е едно "Море от книги". Фестивалът е мащабен. Надявам се следващата година да успеем да го направим и международен. Това заяви в студиото на "Денят започва" Петя Господинова – председател на Управителния съвет на Асоциация "Българска книга" (АБК) относно второто издание на фестивала, който ще продължи до 9 август.

Петя Господинова отбеляза, че има голям интерес към събитието.

"Тази година наистина фестивалът е много мащабен. Над 90 издателства са представени в около 40 шатри."

Съпътстващи събития на фестивала са лични срещи с автори, беседи, прожекции и други.

"Над 120 събития ще има, които са свързани с четенето, популяризиране на четенето, детски събития и представяния на книги. Има и няколко акцента, които ще представим тази година. Според мен най-значимото събитие е 90-ата годишнина на Стефан Цанев и премиерата на новото му произведение. На 4 август ще се радвам всички жители и гости на град Варна, които имат възможност - да я посетят."

Вижте цялата програма на събитието "Море от книги" на платформата на Асоциация Българска книга.

"Всяко едно от участващите издателства ще има поне по две или три събития. Има обособена сцена, която се намира непосредствено пред църквата "Свети Николай Чудотворец". Голяма част ще бъдат и изнесени събития, защото предполагат по-голяма публика, да речем събитието на Стефан Цанев. То ще бъде изнесено в концертното студио на Българското национално радио, "Радио Варна" и ще бъде от 18:30 часа на 4 август. Ще има събития и на самите шатри на издателствата, на специално обособени места. Любителите на книгите ще могат да се видят със своите любими автори, да получат автограф от тях и да споделят нещо, което са прочели."

Снимки: БТА

За почитателите на българска литература Господинова заяви:

"Светът се обръща към българската литература. Асоциацията тази година беше страна-фокус на два международни панаира в Солун и в Букурещ. Интересът към българските автори е невероятен. Те го заслужават и наистина трябва да работим повече в подкрепа на четенето, на превода на български автори и не без значение - защитата на авторските права."

Вижте целия разговор във видеото.

По темата работи Радослав Велинов, стажант-редактор

#Море от книги #четене #български автори #фестивал #Варна

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