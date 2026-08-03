Ариана Гранде временно ще се оттегли от сцената

Американската певица Ариана Гранде ще се оттегли от публичните си изяви. Това заяви неин представител.

По думите му, тя ще си вземе почивка и ще намали значително проявите си, защото те водели до "безкраен натиск" от страна на обществото. Ариана Гранде ще се оттегли след като приключи с концертите си от сегашното турне. Последното ѝ участие е планирано за първи септември, в Лондон.

Певицата няма да бъде и част от предстоящ мюзикъл, подготовката за който е в ход в Лондон. Продуцентите му заявиха, че знаят за плановете на изпълнителката, и че напълно я разбират и подкрепят. Новината за временното оттегляне на Ариана Гранде идва дни след излизането на осмия ѝ студиен албум, който предизвика доста противоречиви отзиви.