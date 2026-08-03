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Ариана Гранде временно ще се оттегли от сцената

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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ариана гранде временно оттегля сцената
Снимка: БТА/Архив
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Американската певица Ариана Гранде ще се оттегли от публичните си изяви. Това заяви неин представител.

По думите му, тя ще си вземе почивка и ще намали значително проявите си, защото те водели до "безкраен натиск" от страна на обществото. Ариана Гранде ще се оттегли след като приключи с концертите си от сегашното турне. Последното ѝ участие е планирано за първи септември, в Лондон.

Певицата няма да бъде и част от предстоящ мюзикъл, подготовката за който е в ход в Лондон. Продуцентите му заявиха, че знаят за плановете на изпълнителката, и че напълно я разбират и подкрепят. Новината за временното оттегляне на Ариана Гранде идва дни след излизането на осмия ѝ студиен албум, който предизвика доста противоречиви отзиви.

#ариана гранде

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