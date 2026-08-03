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Опашка пред БНБ за сребърната колекционерска монета "Преображенски манастир" (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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опашка бнб сребърната колекционерска монета преображенски манастир снимки
Снимка: БГНЕС
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От днес Българска народна банка пусна в обращение сребърна колекционерска монета на тема "Преображенски манастир" с номинална стойност 10 евро, емисия 2026 г., от серията "Български църкви и манастири". Цената на монетата при пускане в обращение е 132 евро (258,17 лева). Тиражът ѝ е 5000 броя.

Още преди 9:00 часа тази сутрин пред централата на БНБ се изви опашка от чакащи да се сдобият с колекционерската монета.

На лицевата страна на монетата има стилизирано изображение на стенописа на Захарий Зограф "Колелото на живота", намиращ се в Преображенския манастир. В полукръг вдясно е изписан надпис "БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА", разделен от зрънчест кръг от разположени една под друга годината на емисията "2026", емблемата на БНБ с годината "1879" върху лентата и номиналната стойност "10 ЕВРО".

На обратната страна на монетата е изобразен манастирският комплекс на Преображенския манастир, а вляво – орнаментиран кръст, на околовръста надпис "ПРЕОБРАЖЕНСКИ МАНАСТИР" и зрънчест кръг.

Манастирът "Свето Преображение Господне", по-известен като Преображенският манастир, е четвъртият по големина в България. Разположен е на брега на река Янтра до великотърновското село Самоводене. Основан е по времето на Втората българска държава като метох на Ватопедския манастир в Атон, а през 1360 г. получава автономност. Царица Теодора (Сара) и синът ù цар Иван Шишман даряват много средства за благоустрояването му и той се превръща в един от духовните центрове, известен като "Сарин" или "Шишманов" манастир.

При падането на Търново под османско владичество манастирът многократно е опожаряван, плячкосван и накрая е напълно разрушен. През 1825 г. игуменът на манастира – рилският монах отец Зотик, започва възстановяването на светата обител. Строежът на главната църква е възложен на Димитър Софиянлията. Заради участието му във Велчовата завера майсторът е обесен и делото му продължава Уста Кольо Фичето.

Интериорът, външните стени на храма и иконите на църковния иконостас са дело на Захарий Зограф и Станислав Доспевски. Въздействащата сцена "Колелото на живота", изписана на южната олтарна стена, пресъздава цикъла на човешкия живот. Строителството в Преображенския манастир продължава до 1863 г., като дотогава са изградени югоизточното крило с малката гостна, големият вход, камбанарията с часовника и малката църква "Благовещение".

Преображенският манастир е едно от основните културни и революционни средища във Великотърновско. Посещаван е от Васил Левски, Филип Тотю, Ангел Кънчев, поп Харитон и други революционни дейци. През Руско-турската освободителна война манастирът е превърнат в болница. На 6 юли 1991 г. част от монашеските килии са напълно разрушени след едно от срутванията на скалите над манастира. При падането на скалните маси няма пострадали хора и храмът остава непокътнат. Част от разцепена на две скала и до днес стои там като свидетелство за чудото.

снимки: БГНЕС

От днес всеки клиент може да закупи от касите на БНБ само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице.

#сребърна монета #колекционерска монета #Преображенски манастир #БНБ

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