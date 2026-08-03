Социалният министър Наталия Ефремова посети Центъра за настаняване от семеен тип в Симитли

Повод за визитата е 15-годишнината от разкриването на центъра
Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова посети община Симитли. Повод за визитата беше 15-годишнината от разкриването на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и деменция.
В дома в момента са настанени 30 души, които получават денонощна грижа в среда, близка до семейната. По време на посещението си социалният министър откри и новоизграден такъв дом в село Полена. Община Симитли се утвърждава като един от добрите примери в социалния сектор, като на нейна територия вече функционират общо 4 подобни социални услуги, осигуряващи заетост на над 200 души персонал.
Наталия Ефремова – министър на труда и социалната политика: "Тук има една специфика, която за първи път я виждам. Не вярвах, че може да има такова нещо в България. Да имаме листа на хора, които желаят да работят в социалните услуги, така че тук всичко е обезпечено и искат да разкриват нови услуги, както консултативни, дневни центрове, така и когато се налага резидентност. Хората се грижат прекрасно и тук може дори да се обменя практика и опит и да се показва как едни относително по-малки общини, могат да бъдат социални и център за развитие на такъв тип грижа."