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Европа ни предупреждава за нова вълна от фишинг атаки

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Чете се за: 04:47 мин.
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разбита група гдбоп действала схемата фишинг измами пране пари
Снимка: илюстративна
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За фишинг атаки с цел измами предупредиха от европейските регулаторни органи в съобщения до централните банки на страните от Европейския съюз. Новото е използването на усъвършенстван изкуствен интелект, което прави атаките все по-трудно разпознаваеми. Всякакви предложения за сделки с нереално висока печалба са измамни. Има вече и фишинг съобщения за търговия с криптовалути, при които хората със сигурност губят всичките си спестявания. Обръща се внимание и на измамите с т.нар. „романтични предложения“ с цел финансова измама. Всичко това са въдички, които разчитат на инстинкта на хората и притъпяват вниманието. Европейските регулатори предупреждават, че само измамници в мрежата могат да искат лични данни, пароли и номера на банкови карти. Хората трябва да бъдат особено внимателни и при съобщения, които искат спешно плащане.

От европейските надзорни органи предупреждават централните банки за зачестили фишинг атаки с използването на изкуствен интелект. Те целят основно онлайн финансови измами и кражба на самоличност. Според международния експерт по киберсигурност проф. Илин Савов киберпрестъпниците стават все по-трудно разпознаваеми.

Проф. д.н. Илин Савов, зам.-ректор на Академията на МВР: "Тъй като фишинг атаките са маската на дигиталните престъпници. Маска, която за съжаление достатъчно бързо се сменя в движение, във времето, когато става въпрос за доверието на гражданите.

Измамниците в мрежата все пак могат да бъдат разпознати. Фишинг съобщенията се получават обикновено към края на деня, когато хората са уморени и разсеяни.

Проф. д.н. Илин Савов, зам.-ректор на Академията на МВР: "Киберпрестъпниците искат най-ценното за човешкия индивид – това е неговият инстинкт. Фишинг атаките атакуват човешкия инстинкт яростно, тъй като човек, когато се подведе по конкретна информация, е готов да сподели всичко."

Така например, разчитайки на умората и разсеяността, фишинг съобщения ни предлагат изгодни сделки с нереално голяма печалба. Друг метод е да искат спешно да извършим действия, най-често свързани с наши онлайн плащания. Така човек забравя да провери, преди да действа.

Проф. д.н. Илин Савов, зам.-ректор на Академията на МВР: "Съобщението може да съдържа нещо, което да е спешно или задължително, или задължително да му се обърне внимание, тъй като ще загубим финансови активи."

Такива съобщения трябва да ни правят особено внимателни и първо да проверяваме информацията. Ако в съобщението има приложен линк, който да последваме, или пък QR код, това вече е сигурна киберизмама.

Проф. д.н. Илин Савов, зам.-ректор на Академията на МВР: "В рамките на няколко секунди ние трябва да извършим действие, което е в точното време и пространство, когато сме най-уязвими – силно уморени или много развълнувани. За съжаление, това го изчисляват автоматизираните БОТ системи."

Най-ценни за киберпрестъпниците са нашите данни за банкови карти, потребителски имена и пароли.

Проф. д.н. Илин Савов, зам.-ректор на Академията на МВР: "Банкови институции, МВР, прокуратура и всички останали организации от държавния апарат не изпращат съобщения, чрез които да искат лични данни, телефонни номера, номера на банкови карти или друга информация, която по спешност трябва да дадем."

В такива ситуации първо трябва да докладваме съобщението на платформата, в която сме го получили, а след това и на полицията. Не трябва да отваряме линкове или да сканираме QR кодове, нито да попълваме лични данни. Препоръчително е от друго устройство да подменим и паролите на всичките си акаунти.



#предупреждение #фишинг измами

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