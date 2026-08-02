В София отбелязаха Европейския ден в памет на ромските жертви на Холокоста

С минута мълчание пред Паметника на Незнайния воин, граждани почетоха паметта на ромите и синтите, преследвани и убити по време на Холокоста.



Събитието е част от обща европейска инициатива в 10 държави по повод Европейския ден в памет на ромските жертви на Холокоста. Датата 2 август е избрана защото през 1944 г. около 4 хиляди и 300 ромски мъже, жени и деца са убити в Аушвиц-Биркенау.

Миглена Михайлова, Фондация "Роми за демокрация": "Нека демокрацията в нашата държава да бъде пазена от хора с кауза и ние като ромска общност имаме отговорността да се бориме за нея с всички сили, за да не допускаме повече унищожаване на човешки животи."



Христо Николов: "Българският народ е изключително човеколюбен. От България нито един евреин, нито един ром са били депортирани към концлагерите на нацистка Германия."



