По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица

По-малко валежи и горещо време предстоят през новата седмица. В петък на места максималните температури ще бъдат между 36 и 41 градуса.

През нощта временни увеличения на облачността ще има над северозападните райони, но само на отделни места там ще превали.

Утре ще е предимно слънчево и още по-топло, с максимални температури между 28 и 36 градуса. В северозападните и югоизточните райони на места е възможно да превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в източна България от юг-югозапад.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево със следобедни превалявания над северното крайбрежие, а към края на деня и над южното. Вятърът ще е слаб, но умерен от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

И в планините ще бъде предимно слънчево, около и следобяд на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е умерен, на места и силен от запад-северзапад.

И към времето в Европа. Слънчево и топло ще бъде над югозападните и южните райони. С по-високи от обичайните температури ще бъде в Португалия.

Над западните части ще има по-вече облаци и слаби превалявания, а в северна и централна Европа ще има и валежи с грамотевични бури, на места и силен вятър.

На Балканите ще бъде предимно слънчево на места със следобедни превалявания в отделни райони с грамотевична дейност. А в Гърция ще остане слънчево през целия ден.

Предимно слънчево ще бъде времето и у нас.

Във вторник следобяд над източните и планински райони с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони.

През втората половина на новата седмица температурите още ще се повишат. Ще бъде опасно горещо в отделни райони с максимални стойности между 36 и 41 градуса. По-прохладно ще бъде отново на морския бряг.