БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова изради солидарност с германския...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

По-малко валежи и горещо време предстоят през новата седмица. В петък на места максималните температури ще бъдат между 36 и 41 градуса.

През нощта временни увеличения на облачността ще има над северозападните райони, но само на отделни места там ще превали.

Утре ще е предимно слънчево и още по-топло, с максимални температури между 28 и 36 градуса. В северозападните и югоизточните райони на места е възможно да превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в източна България от юг-югозапад.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево със следобедни превалявания над северното крайбрежие, а към края на деня и над южното. Вятърът ще е слаб, но умерен от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

И в планините ще бъде предимно слънчево, около и следобяд на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е умерен, на места и силен от запад-северзапад.

И към времето в Европа. Слънчево и топло ще бъде над югозападните и южните райони. С по-високи от обичайните температури ще бъде в Португалия.

Над западните части ще има по-вече облаци и слаби превалявания, а в северна и централна Европа ще има и валежи с грамотевични бури, на места и силен вятър.

На Балканите ще бъде предимно слънчево на места със следобедни превалявания в отделни райони с грамотевична дейност. А в Гърция ще остане слънчево през целия ден.

Предимно слънчево ще бъде времето и у нас.

Във вторник следобяд над източните и планински райони с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони.

През втората половина на новата седмица температурите още ще се повишат. Ще бъде опасно горещо в отделни райони с максимални стойности между 36 и 41 градуса. По-прохладно ще бъде отново на морския бряг.

#Прогноза за времето, #покачване #горещо #температури #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Общо 20 пожарникари са потърсили болнична помощ след пожар в индустриален комплекс в Есекс
2
Общо 20 пожарникари са потърсили болнична помощ след пожар в...
Атанас Пеканов: България е близо до изпълнение на почти всички реформи по ПВУ
3
Атанас Пеканов: България е близо до изпълнение на почти всички...
В неделя максималните температури ще са между 28° и 33°
4
В неделя максималните температури ще са между 28° и 33°
Протест на земеделски производители, недоволни от нерегламентирания внос на продукти
5
Протест на земеделски производители, недоволни от нерегламентирания...
Техеран с обвинения срещу Киев
6
Техеран с обвинения срещу Киев

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
3
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
4
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
5
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
6
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...

Още от: Времето

Очакват ни превалявания на отделни места
Очакват ни превалявания на отделни места
В неделя максималните температури ще са между 28° и 33° В неделя максималните температури ще са между 28° и 33°
Чете се за: 01:40 мин.
Затопляне предстои след средата на новата седмица Затопляне предстои след средата на новата седмица
Чете се за: 02:10 мин.
Предимно ясно време с незначителна купеста облачност Предимно ясно време с незначителна купеста облачност
Чете се за: 01:45 мин.
И слънце, и превалявания в събота И слънце, и превалявания в събота
Чете се за: 02:22 мин.
Необичайно студено днес, преваляванията продължават и в събота Необичайно студено днес, преваляванията продължават и в събота
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова изради солидарност с германския народ заради нападението в Берлин Президентът Илияна Йотова изради солидарност с германския народ заради нападението в Берлин
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Политически страсти - има ли единен десен кандидат за президент наесен? Политически страсти - има ли единен десен кандидат за президент наесен?
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Продължава най-мащабната евакуация в мирно време заради пожарите във Франция и Испания Продължава най-мащабната евакуация в мирно време заради пожарите във Франция и Испания
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Локализиран е пожарът между селата Кърналово и Михнево
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Ще има ли нов механизъм за определяне размера на минималната заплата?
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Атанас Пеканов: България ще преговаря до последно с ЕС за...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Арт проект - деца рисуват Слънцето и Луната по склоновете на...
Чете се за: 00:32 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ