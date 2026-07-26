"Огънят премина, паметта остава“ - жителите на Рани луг, Слишовци и Насалевци си спомниха за опустошителния пожар година по-късно

Една година след като опустошителен пожар изпепели трънските села Рани луг, Слишовци и Насалевци, унищожи къщи, земеделски земи и горски територии, наш екип отново беше там.

Самотен комин, останал като спомен за нечий някогашен дом, погълнат от безмилостен огън. Точно преди година едно от най-страшните бедствия сполетява трънските села - пожар, изпепеляващ всичко по пътя си. Къщата на Диана Манолова е една от първите, погълната от огнените езици. Семейството пристига в Рани луг, когато пожарът е в разгари си. Виждат дима още в далечината, но когато стигат, вече не е останало нищо за спасяване.

Диана Манолова, собственик на къща в село Рани луг: "Спомените за съжаление са опустошаващи и тъжни, когато тръгнахме от Преник към село Рани луг, разбирайки за пожара, димът се виждаше още от село Мещица. Вече приближавайки насам бяхме сигурни, че няма да заварим нищо, тъй като кълбата дим бяха много гъсти и много черни. Вече приближавайки към нашата къща виждахме как покрива гори. За съжаление нямаше възможност да се спаси нищо от нея, защото нямаше и вода."

Първи до къщата стига синът на Диана. Тръгва сам от село Насалевци през пушек и пламъци, но когато стига, е късно.

Диана Манолова, собственик на къща в село Рани луг: "Най-яркият ми спомен, който беше и който никога няма да забравя, е видът на сина ми, който седеше отстрани и гледаше къщата, защото казва "това е спомен от баба, нея вече я няма."

Седмица. Толкова е нужно на пожарникари и доброволци да надвият огъня. Въпреки усилията им повече от 60 къщи и 10 000 декара земя изгарят.

Йордан Иванов, доброволец: "Нашата планина Руй беше цялата в пламъци и в дим и беше потресаваща гледка. След това погледите на всички хора, с които се познаваме, в които се четеше някакъв ужас и паника, но в същото време решимост, че нещо трябва да се направи. Адреналинът е най-силното усещане, еуфория, като вид наркотик, който те държи три дена буден, дава сили, дава скорост, дава нещо, което не може да се опише и ти дава всъщност тези криле и възможност да правиш неща, които по принцип човек не е толкова способен."

Постепенно селото започва да се съживява, Но и до днес има къщи, които няма кой да възстанови.

Светлана Валериева, заместник-кмет на Община Трън: "Може би около 20 постройки са напълно обитаеми, с покриви. Продължаваме да търсим собственици на имоти, които все още са в руини, които все още не са възстановени, но са и непотърсени. Постоянно пращаме писма и ни се връщат като неполучени, има много хора, които според нас не знаят, че са наследници на дадени имоти."

Днес в 15 часа и 46 минути - точният час, в който е подаден първия сигнал за пожара - в село Рани луг показаха кадри, запечатали ужаса от от първите минути на пожара и неуморните усилия на огнеборците, помогнали на засегнатите семейства.





