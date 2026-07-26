БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова изради солидарност с германския...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Огънят премина, паметта остава“ - жителите на Рани луг, Слишовци и Насалевци си спомниха за опустошителния пожар година по-късно

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Запази

Експозицията беше открита символично в 15.46 ч. - часът, в който е подаден първият сигнал за пожара

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Една година след като опустошителен пожар изпепели трънските села Рани луг, Слишовци и Насалевци, унищожи къщи, земеделски земи и горски територии, наш екип отново беше там.

Самотен комин, останал като спомен за нечий някогашен дом, погълнат от безмилостен огън. Точно преди година едно от най-страшните бедствия сполетява трънските села - пожар, изпепеляващ всичко по пътя си. Къщата на Диана Манолова е една от първите, погълната от огнените езици. Семейството пристига в Рани луг, когато пожарът е в разгари си. Виждат дима още в далечината, но когато стигат, вече не е останало нищо за спасяване.

Диана Манолова, собственик на къща в село Рани луг: "Спомените за съжаление са опустошаващи и тъжни, когато тръгнахме от Преник към село Рани луг, разбирайки за пожара, димът се виждаше още от село Мещица. Вече приближавайки насам бяхме сигурни, че няма да заварим нищо, тъй като кълбата дим бяха много гъсти и много черни. Вече приближавайки към нашата къща виждахме как покрива гори. За съжаление нямаше възможност да се спаси нищо от нея, защото нямаше и вода."

Първи до къщата стига синът на Диана. Тръгва сам от село Насалевци през пушек и пламъци, но когато стига, е късно.

Диана Манолова, собственик на къща в село Рани луг: "Най-яркият ми спомен, който беше и който никога няма да забравя, е видът на сина ми, който седеше отстрани и гледаше къщата, защото казва "това е спомен от баба, нея вече я няма."

Седмица. Толкова е нужно на пожарникари и доброволци да надвият огъня. Въпреки усилията им повече от 60 къщи и 10 000 декара земя изгарят.

Йордан Иванов, доброволец: "Нашата планина Руй беше цялата в пламъци и в дим и беше потресаваща гледка. След това погледите на всички хора, с които се познаваме, в които се четеше някакъв ужас и паника, но в същото време решимост, че нещо трябва да се направи.

Адреналинът е най-силното усещане, еуфория, като вид наркотик, който те държи три дена буден, дава сили, дава скорост, дава нещо, което не може да се опише и ти дава всъщност тези криле и възможност да правиш неща, които по принцип човек не е толкова способен."

Постепенно селото започва да се съживява, Но и до днес има къщи, които няма кой да възстанови.

Светлана Валериева, заместник-кмет на Община Трън: "Може би около 20 постройки са напълно обитаеми, с покриви. Продължаваме да търсим собственици на имоти, които все още са в руини, които все още не са възстановени, но са и непотърсени. Постоянно пращаме писма и ни се връщат като неполучени, има много хора, които според нас не знаят, че са наследници на дадени имоти."

Днес в 15 часа и 46 минути - точният час, в който е подаден първия сигнал за пожара - в село Рани луг показаха кадри, запечатали ужаса от от първите минути на пожара и неуморните усилия на огнеборците, помогнали на засегнатите семейства.



#Рани луг, Слишовци и Насалевци #трънски села #една година #Възстановяване #пожар

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Общо 20 пожарникари са потърсили болнична помощ след пожар в индустриален комплекс в Есекс
2
Общо 20 пожарникари са потърсили болнична помощ след пожар в...
Атанас Пеканов: България е близо до изпълнение на почти всички реформи по ПВУ
3
Атанас Пеканов: България е близо до изпълнение на почти всички...
В неделя максималните температури ще са между 28° и 33°
4
В неделя максималните температури ще са между 28° и 33°
Протест на земеделски производители, недоволни от нерегламентирания внос на продукти
5
Протест на земеделски производители, недоволни от нерегламентирания...
Техеран с обвинения срещу Киев
6
Техеран с обвинения срещу Киев

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
3
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
4
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
5
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
6
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...

Още от: Регионални

Локализиран е пожарът между селата Кърналово и Михнево
Локализиран е пожарът между селата Кърналово и Михнево
Продължава издирването на Ивана от Дупница, съобщиха от Районната прокуратура в Кюстендил Продължава издирването на Ивана от Дупница, съобщиха от Районната прокуратура в Кюстендил
Чете се за: 01:20 мин.
Пожар е възникнал край Луковит (СНИМКИ) Пожар е възникнал край Луковит (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.
Протест на земеделски производители, недоволни от нерегламентирания внос на продукти Протест на земеделски производители, недоволни от нерегламентирания внос на продукти
Чете се за: 02:12 мин.
Как се справят хората след пожара в Трънско година по-късно? Как се справят хората след пожара в Трънско година по-късно?
Чете се за: 02:10 мин.
Разбит обходен път затруднява трафика при затваряне на Кресненското дефиле Разбит обходен път затруднява трафика при затваряне на Кресненското дефиле
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова изради солидарност с германския народ заради нападението в Берлин Президентът Илияна Йотова изради солидарност с германския народ заради нападението в Берлин
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Политически страсти - има ли единен десен кандидат за президент наесен? Политически страсти - има ли единен десен кандидат за президент наесен?
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Продължава най-мащабната евакуация в мирно време заради пожарите във Франция и Испания Продължава най-мащабната евакуация в мирно време заради пожарите във Франция и Испания
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Локализиран е пожарът между селата Кърналово и Михнево
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Ще има ли нов механизъм за определяне размера на минималната заплата?
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Атанас Пеканов: България ще преговаря до последно с ЕС за...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Арт проект - деца рисуват Слънцето и Луната по склоновете на...
Чете се за: 00:32 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ