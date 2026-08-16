АЕЦ „Козлодуй“ работи нормално въпреки ниското ниво на Дунав, търсят се допълнителни мерки

Във връзка с безпрецедентно ниските нива на река Дунав Министерство на енергетиката информира, че продължава изпълнение на всички технически и организационни мерки, както и че са идентифицирани и се изследват допълнителни превантивни мерки за гарантиране на безпроблемното функциониране на АЕЦ „Козлодуй“ в усложнена хидроложка обстановка. Това съобщиха от централата.

Сформираната работна група в АЕЦ „Козлодуй“ разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция, разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, както и извършва непрекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията.

Ведомственият щаб в Министерство на енергетиката подпомага работата на екипите на АЕЦ „Козлодуй“ и предприема съответни действия по междуведомствена координация. Изследват се възможностите и се подготвя своевременно предприемане на допълнителни мерки за осигуряване на необходимите водни количества.

Към днешна дата АЕЦ „Козлодуй“ работи съгласно графика за електропроизводство. АЕЦ „Козлодуй“ е най-големият производител на електрическа енергия в Република България и е от съществено значение за поддържане на адекватността на електроенергийните системи на страните от Балканския регион.

Министерство на енергетиката е в постоянна комуникация както с българските, така и с министрите от Региона и европейските институции, относно необходимостта от предприемане на координирани и последващи действия.