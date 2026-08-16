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Ансамбълът на България спечели втори бронзов медал във финалите на световния шампионат

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Художествена гимнастика
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Два бронза от два финала за ансамбъла

българският ансамбъл два финала шестото многобоя световното
Снимка: БТА
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Ансамбълът на България спечели втори бронзов медал на финалите на отделните уреди, след като зае трето място на три обръча и два чифта бухалки на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт.

Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова изпълниха стабилно и с много настроение съчетанието си и бяха оценени с 28.750 точки, от които 13.600 трудност, 7.350 изпълнение и 7.800 артистичност.

По-рано днес българките станаха трети и в композицията с пет топки.

Титлата и в смесената композиция завоюва отборът на Бразилия с 29.450 точки, а на второ място се нареди Испания с 29.050.

Отличието е четвърто за страната във Франкфурт след среброто на Стилияна Николова в многобоя, среброто в отборната надпревара и двата бронза на ансамбъла.

По-късно Стилияна Николова ще участва на финалите на бухалки и на лента, които можете да гледате пряко по БНТ 3 и ТУК.

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