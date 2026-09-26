Карлос Алкарас и Якуб Меншик осигуриха аванс от две победи за отбора на Европа в „Лейвър Къп“

Изпълнен с енергия, испанският тенисист Карлос Алкарас зарадва лондонската публика, сред която бе и Роджър Федерер, с победа на двойки на турнира „Лейвър Къп“ в тандем с чеха Якуб Меншик, с което изведе отбора на Европа напред с 3:1 срещу тим Свят след първия ден. Надпреварата между най-добрите тенисисти от Стария континент и тези от останалата част на света ще продължи до 27 септември.

Седемкратният шампион от Големия шлем Алкарас се завърна на корта едва на Откритото първенство на САЩ след четиримесечно отсъствие заради контузия на китката, но запази място в програмата си за атрактивното състезание и бе в центъра на събитията в петък вечер.

Третият в световната ранглиста Алкарас се наслади на възможността да дава напътствия на корта при първата си поява в Англия за 2026 година, преди в крайна сметка да се озове повален на земята в радостта на съотборниците си след победата на норвежеца Каспер Рууд над Франсиско Серундоло (Аржентина) след обрат с 6:7(4), 6:4, 10-8 в първия мач на сингъл.

Последваха победи на американеца Брандън Накашима над Меншик с 6:1, 3:6, 10-7 и на испанеца Рафаел Ходар над представителя на Казахстан Александър Бублик с 6:2, 6:2.

Часове по-късно Карлос Алкарас заблестя в зала „O2“ с поредица от печеливши форхенди и майсторски отигравания на мрежата по време на 87-минутния си престой на корта пред погледа на легендата Роджър Федерер.

Алкарас и партньорът му Якуб Меншик се наложиха над американеца Тейлър Фриц в тандем с Бублик с 6:4, 6:4, с което сложиха край на един зрелищен и успешен първи ден за отбора на Европа.

„Опитвам се да се забавлявам, където и да отида и на който и корт да играя - особено на двойки. Старая се да се наслаждавам на играта, да ставам по-добър и да подобрявам тениса си, както и да правя някои корекции. Опитвам се да извлека максимално удоволствие, а когато имаш партньор като Якуб, е наистина лесно да се забавляваш на корта“, заяви Карлос Алкарас по време на интервюто си на корта.

Меншик отличи качествата на своя съотборник.