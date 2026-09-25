Яник Синер аут за турнира в Пекин

Световният номер едно в тениса при мъжете Яник Синер се оттегли от турнира ATP 500 в Пекин заради травма в коляното.

Той обяви оттеглянето си във видеоклип, публикуван на страницата му в социалните мрежи. Синер е миналогодишният носител на титлата в китайската столица.

„Със съжаление ви съобщавам, че няма да мога да играя в Пекин тази година. Коляното ми не е в състоянието, в което бих искал да бъде, и все още не съм готов да се състезавам, но ще направя всичко възможно да се върна на корта възможно най-скоро. Най-вече, разбира се, ми липсват атмосферата и феновете. Беше невероятно да играя в Пекин в предишни години и да спечеля титлата миналата година. Разочарован съм, че този път няма да мога да я защитя, но очаквам с нетърпение да се завърна догодина. Пожелавам на всички успешен турнир“, каза Синер.

Яник Синер за последно игра в официален турнир, след като спечели Уимбълдън през юли. По-късно се оттегли от два турнира „Мастърс“ и Откритото първенство на САЩ поради проблеми с коляното.