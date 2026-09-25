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Григор Димитров получи уайлд кард за тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Порто

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Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
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Димитров ще запише второ поредно участие на турнир от това ниво, след като тази седмица отпадна още в първия кръг в Сен Тропе.

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Снимка: AP Photo
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Григор Димитров получи уайлд кард за участие в тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Порто, която започва в края на седмицата.

Мачовете от основната схема ще стартират в понеделник, 28 септември.

Наградният фонд на турнира е 203 900 долара. Димитров ще запише второ поредно участие на турнир от това ниво, след като тази седмица отпадна още в първия кръг в Сен Тропе, след загуба от литовеца Едас Бутвилас.

В Порто ще участва и един от най-добрите френски тенисисти Бенжамен Бонзи, който към момента е най-високо поставеният играч в списъка. В турнира се очаква да участват още Йеспер де Йонг, Джейкъб Фърнли, Дино Прижмич, Дамир Джумхур и Ото Виртанен.

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#Григор Димитров

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