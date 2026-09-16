Турнирът от сериите Мастърс 1000 в Шанхай събира елита на тениса, Вашеро ще защитава титлата си

Яник Синер, Александър Зверев, Карлос Алкарас и Новак Джокович са сред звездите в списъка с участници в тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай през следващия месец.

Водачът в ранглистата на АTP Яник Синер ще се стреми да си върне титлата в Шанхай след триумфа си през 2024 г., докато големият му съперник Карлос Алкарас ще преследва първия си трофей от турнира на твърди кортове.

Световният номер 2 Александър Зверев също никога не е печелил в Шанхай. Германецът със сигурност ще бъде амбициран да добави още една купа този сезон, след като успя да завоюва титлите от "Ролан Гарос" и US Open.

Новак Джокович може да се похвали с рекордните четири титли в Шанхай, последната от които през 2018 година. 2010 г.

Световният номер 23 Валентен Вашеро ще защитава трофея спечелен през 2025 г., когато стана шампион на турнир от сериите Мастърс 1000 с най-ниско класиране в историята, преминавайки през квалификациите като номер 204 в света. Тогава монегасецът победи на финала своя братовчед французина Артур Риндеркнеш и завоюва най-голямата титла в кариерата си.

15-ото издание на Мастърса в Шанхай ще се проведе от 7 до 18 октомври.