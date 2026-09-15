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Яник Синер отново е на корта, готви завръщане в Пекин

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Спорт
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Световният №1 проведе първа тренировка след контузията в коляното, която го принуди да се оттегли от US Open

Яник Синер отново е на корта, готви завръщане в Пекин
Снимка: AP Photo
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Световният №1 Яник Синер направи важна крачка към завръщането си в професионалния тур. Петкратният шампион от Големия шлем проведе първата си тренировка на корта след контузията в коляното, която го извади от игра.

Италианецът поднови заниманията на твърда настилка в Академията "Рикардо Пиати“ в Монте Карло. Това е първата му тренировка на корта след проблемите, които го принудиха да прекрати участието си на Откритото първенство на САЩ.

След оттеглянето си от US Open Синер премина консервативно лечение в клиника в Торино заради тендинит на коляното. Възстановяването му продължава, а завръщането към тренировъчен режим е положителен знак преди следващите му планирани участия.

Основната цел пред италианеца е да бъде готов за турнира от категория ATP 500 в Пекин. Надпреварата в китайската столица ще се проведе между 30 септември и 6 октомври, което оставя на Синер около две седмици за подготовка и окончателно възстановяване.

Ако всичко върви по план, именно Пекин трябва да отбележи завръщането на световния №1 в официален мач след принудителната пауза.

#ATP 500 в Пекин #Яник Синер

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