Даниил Медведев удари фен с топка и бе дисквалифициран от турнира в Пекин

Новак Джокович се класира на финал на турнира по тенис от сериите АТР 500 в Пекин с награден фонд 4 089 385 долара, след като Даниил Медведев бе дисквалифициран в края на втория сет. Той изпрати топка към публиката след точка за сърбина, а съдията на стола и супервайзърът спряха мача.

Джокович водеше със 7:5, 5:3, 15/15, когато топката отскочи от стената зад основната линия, а Медведев я отигра инстинктивно и удари неволно зрител в окото. Преди това Джокович доминираше тотално на корта, а руснакът показа класа в най-важните моменти и отрази 16 от 18 разигравания за пробив. Сърбинът все пак записа два пробива и те се оказаха достатъчни в този мач.

„Леко съм шокиран, честно казано. Съжалявам за човека, който бе ударен. Честно казано, не видях какво стана и се надявам да не е сериозно контузен. От друга страна, съжалявам и за Даниил, защото знам какво е да те дисквалифицират в голям мач. На мен ми се случи през 2020 в Откритото първенство на САЩ и причините бяха сходни. Сигурен съм, че Даниил не го е направил умишлено. Случват се такива неща“, каза сърбинът след мача.

Джокович е финалист след грешката на Медведев и в битка за титлата той ще срещне петия в схемата Алекс де Минор, който по-рано надви Хуберт Хуркач с 6:4, 3:2 и отказ на поляка поради физически проблем след час и 11 минути на корта. Сърбинът води с 3-1 победи срещу австралиеца в директните двубои помежду им.

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