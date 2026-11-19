Бен Шелтън записа втора победа в трите си срещи от Финалния турнир на АТР в Торино (Италия).

Американецът се наложи над Рафаел Ходар със 7:6(8), 7:5 за два часа и седем минути игра в третия си мач от група "Джон Макенроу".

Така 24-годишният Шелтън запази шансове за продължаване напред в надпреварата, което ще се случи, ако представителят на Германия и водач в световната ранглиста Александър Зверев спечели поне един сет срещу Артур Фис по-късно тази вечер. Френският тенисист се нужда от успех в два сета, за да се класира за полуфиналите.

Бен Шелтън и испанецът изиграха равностоен сблъсък, в който първият сет бе решен след тайбрек. В него испанецът пропусна два сетбола, а Шелтън се възползва от втората си възможност и спечели след 10:8 точки.

Американецът поведе с 3:1 във втория сет след първия пробив в мача, но Ходар върна пробива и обърна до 5:4 в своя полза. Бен Шелтън обаче на свой ред направи серия от три поредни гейма и приключи двубоя при 7:5.

Рафаел Ходар претърпя трето поредно поражение и няма шансове за класиране напред.