Карлос Алкарас си осигури място на полуфиналите на Финалите на АТР в Торино с впечатляващо представяне в първите си два мача, но участието му в следващата фаза остава под въпрос. Испанецът ще премине ядрено-магнитен резонанс днес, за да бъде установено състоянието на лявото му бедро, а резултатите ще покажат дали ще може да продължи участието си в турнира и да играе за Испания на финалите за Купа „Дейвис“.

Дотук Алкарас беше почти безупречен в Торино. Той загуби общо едва 10 гейма в двубоите си срещу Франсис Тиафо и Даниил Медведев, като и двата спечели убедително – съответно с 6:2, 6:2 и 6:2, 6:4. След победата на Тиафо над Флавио Коболи испанецът си гарантира класиране за полуфиналите, но физическото му състояние постави под съмнение възможността да излезе на корта в следващия етап.

Към края на мача с Медведев физиотерапевтът се появи край стола на Алкарас. Първоначално имаше притеснения за дясното му коляно, което беше превързано, както и за дясната му ръка, на която носеше ръкав. Основното внимание обаче беше насочено към лявото бедро – зоната, която беше прегледана и впоследствие превързана по-сериозно.

В този момент испанецът вече водеше със сет и пробив и не изглеждаше сериозно ограничен в движенията си. След срещата той също опита да успокои притесненията.

„Изпитах известен физически дискомфорт по време на мача, но мисля, че всички видяха, че все още можех да играя добър тенис. Продължих да се движа добре. Очевидно не исках да се натоварвам до краен предел физически или да прекалявам. В този момент имах пробив преднина и просто се опитах да запазя спокойствие, да играя свободно, плавно и без напрежение, и да се наслаждавам. Сега ще обсъдя ситуацията с екипа си и ще видим какво е положението“, заяви Алкарас.

Според испанското издание „Марка“ изследването ще бъде направено предпазно, за да се установи дали има по-сериозно увреждане. Резултатите ще бъдат важни не само за участието на 23-годишния тенисист в Торино, но и за плановете му за финалите на Купа „Дейвис“ в Болоня.

Подобна ситуация се случи и миналата година, когато Алкарас беше принуден да се откаже от участие за Испания в турнира заради лека травма и започна по-рано почивката си след сезона.

Мачът му срещу Флавио Коболи от последния кръг в групата е насрочен за петък, а при класиране за полуфиналите испанецът може да играе три поредни дни.

Евентуален нов здравословен проблем би бил сериозен удар за Алкарас, който вече пропусна значителна част от сезона заради контузия на китката. Испанецът пристигна в Торино в отлична форма, след като спечели титлите във Виена и Париж.