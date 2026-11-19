Бен Шелтън, Рафаел Ходар и Артур Фис ще преследват място на полуфиналите във Финалите на АТР в решителния четвъртък в Торино. Александър Зверев вече си осигури участие в елиминационната фаза, а останалите трима тенисисти от група „Джон Макенроу“ ще се борят за втората квота.

Шелтън и Ходар ще открият програмата при сингълите с двубой, който може да се окаже решаващ за шансовете им за класиране. Кой ще продължи напред обаче ще зависи и от вечерната среща между Фис и германския световен №1.

Бен Шелтън – Рафаел Ходар

Двубоят между американеца и 20-годишния испанец е насрочен за четвъртък, 19 ноември, не преди 15:00 часа българско време.

Това ще бъде първа среща между двамата. Шелтън, който участва за втори път във Финалите на АТР, ще опита да достигне полуфиналите за първи път в кариерата си.

Ходар пък си осигури място в престижния заключителен турнир още в първия си пълен сезон като професионалист. Ако победи Шелтън, испанецът ще стане вторият най-млад тенисист с успех на Финалите на АТР през този век. В момента той е на 20 години и два месеца. Хуан Мартин дел Потро е най-младият в тази класация – аржентинецът беше на 20 години и един месец, когато победи Жо-Вилфрид Цонга през 2008 г.

Александър Зверев – Артур Фис

Вечерният двубой между Зверев и Фис ще започне не преди 21:30 часа българско време.

Германецът има предимство от 5:2 победи в досегашните им седем срещи. Зверев спечели и последните два двубоя помежду им, включително единствения им мач през тази година – на четвъртфиналите на турнира в Индиън Уелс през март.

Световният №1 и седмият в ранглистата Фис са играли само веднъж на закрито. Това се случи на Мастърс 1000 турнира в Париж през 2024 г., когато Зверев спечели в три сета.

Германецът стана първият участник, който си осигури място на полуфиналите, след като във вторник победи Бен Шелтън. Фис пък надделя над Рафаел Ходар във втория си мач от групата и се превърна в първия французин с победа на Финалите на АТР след Жо-Вилфрид Цонга през 2008 г.