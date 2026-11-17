Артур Фис записа първата си победа във Финалите на АТР, след като осъществи обрат срещу другия дебютант в турнира Рафаел Ходар. 22-годишният французин се наложи с 4:6, 6:2, 6:2 в двубой от група „Джон Макенроу“ в Торино.

След като пропусна възможността да спечели първия сет, Фис реагира по най-добрия начин и постепенно пое контрола върху срещата. Французинът повиши нивото си на игра, докато физическите проблеми започнаха да затрудняват неговия съперник. Така той стана първият представител на страната си с победа във Финалите на АТР след Жо-Вилфрид Цонга през 2011 г.

Успехът, постигнат за час и 52 минути, запази интригата в групата. Бен Шелтън, който победи Фис в първия кръг в неделя, може да си осигури място на полуфиналите още във вторник, ако надделее над Александър Зверев. Световният №1 също ще се класира за последните четири при победа в два сета.

„Всъщност играх страхотно срещу Бен, просто нямах късмет. Тук първият сет беше малко колеблив, имаше и известно разочарование. Но съм много доволен от начина, по който се справих във втория и третия сет. Сега изпитвам известно облекчение“, коментира Фис.

Двамата тенисисти започнаха силно, демонстрирайки мощни форхенди и атакуващ стил в интересната първа част. Фис имаше три възможности за пробив, но не успя да се възползва от тях. Ходар го наказа при 5:4, когато изигра отличен гейм на ретур и затвори сета в своя полза.

Французинът обаче бързо остави разочарованието зад гърба си. Подкрепян от треньорите си Горан Иванишевич и Иван Цинкус, той заигра по-постоянно и интензивно от основната линия и спечели убедително втория сет. Фис реализира седем печеливши удара в тази част, за да изравни резултата. Междувременно Ходар все по-осезаемо изпитваше физически затруднения, които наложиха две медицински прекъсвания.

Надмощието на французина се запази и в решителния сет. Ходар продължи да се бори в продължителните разигравания, но Фис намираше начин да поема инициативата с атлетизма си и агресивните удари от основната линия. С впечатляващ плъзгащ се бекхенд по диагонала той си осигури ключова преднина от два пробива, след което без колебание сервира за победата. Така французинът изравни и баланса в преките двубои с Ходар – 2:2.

Фис участва във Финалите на АТР с най-доброто класиране в кариерата си – седмо място в световната ранглиста. През сезона той спечели титлите в Барселона и Синсинати. Въпреки че пропусна Откритото първенство на Австралия и „Ролан Гарос“ заради контузии, французинът завърши с баланс от 40 победи и 17 загуби, което му осигури място сред най-добрите осем за сезона.

Пред Фис обаче предстои сериозно изпитание в опита му да достигне полуфиналите. В последния си мач от груповата фаза в четвъртък той ще се изправи срещу световния №1 Александър Зверев. Ходар, който направи впечатляващ пробив през сезона и заслужи мястото си в Торино, вече е с две поражения в групата.