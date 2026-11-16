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Фис срещу Ходар - французинът ще търси реванш срещу испанеца в ключов момент на Финалите на АТР в Торино

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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След като претърпяха поражения в първия ден на финалите на ATP, Артур Фис и Рафаел Ходар се изправят един срещу друг във вторник в група „Джон Макенроу“ – двубой, в който загубилият на практика ще отпадне от надпреварата. Испанецът спечели два от трите им мача през тази година.

Фис срещу Ходар - французинът ще търси реванш срещу испанеца в ключов момент на Финалите на АТР в Торино
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Артур Фис и Рафаел Ходар се изправят един срещу друг във вторник в ранния следобед на финалите на ATP, като залогът е продължаване към полуфиналите. И двамата загубиха в първия ден от надпреварата в група „Джон Макенроу“ в неделя.

Французинът отстъпи пред Бен Шелтън (2:6, 6:3, 3:6), а Ходар бе надигран от световния номер 1 Александър Зверев (4:6, 4:6).

Загубилият в този двубой ще остане с актив 0-2 и на практика ще отпадне от турнира.

Ходар води с 2-1 победи през тази година. Двамата играчи вече се познават добре. През това лято испанецът победи Фис два пъти в рамките на три седмици – първо в третия кръг във Вашингтон, а след това и на четвъртфиналите в Монреал (7:6(5), 6:3), по пътя си към първия си полуфинал в турнир от сериите „Мастърс 1000“. Фис спечели първия двубой между двамата в Барселона по-рано през годината.

„Ще трябва да атакувам и да го победя. Трябва да запазя позитивна нагласа и правилен подход“, сподели Фис пред „L’Équipe“.

„Със сигурност няма да е лесно. Той ме е побеждавал два пъти тази година, аз него – веднъж. Ще видим какво ще се получи. Аз ще имам своите шансове, той своите", каза още французинът.

Впечатляващото представяне на Ходар и Фис им осигури участие сред най-добрите осем, след като по-рано през сезона изиграха зрелищен четвъртфинал в Монреал.

И двамата запазват оптимизъм след пораженията си в първите мачове в Торино. Никой от тях не остана обезсърчен след загубата.

Фис, който успя да изравни резултата срещу Шелтън, преди да допусне ранен пробив в решителния сет, заяви категорично:

„Настроението е много позитивно. Не съм тъжен. Не плача. Предстои ми още един мач във вторник и още един в четвъртък.“

На френски той се изрази още по-директно:

„Загубих от приятел, има и по-лоши неща в живота. Вече съм фокусиран върху мача си във вторник“.

Ходар, който имаше два брейкпойнта, когато Зверев сервираше за спечелване на първия сет при 5:4, смята, че разликата между него и световния номер 1 е била малка.

„Мисля, че мачът се реши от дребни детайли. Смятам, че този двубой ще ми помогне да свикна с корта за следващите срещи“, каза 20-годишният тенисист, който следващата седмица ще участва и във финалния турнир за Купа Дейвис с отбора на Испания.

И Фис и Ходар правят своя дебют на Финалите на АТР, а Артур Фис е и първият французин, класирал се за турнира от 2016 г. насам.

Другият мач за деня в тази група, който ще се проведе във вечерната сесия от 20:30 ч. местно време, е повторение на финала от US Open между Зверев и Шелтън, като и двамата тенисисти имат по една победа до момента.

Първите двама в класирането в групата ще се класират за полуфиналите в събота, 21 ноември.

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#Финалите на ATP в Торино #Рафаел Ходар #Артур Фис

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