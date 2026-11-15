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Бен Шелтън с първа победа в Торино

Станко Димов от Станко Димов
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Чете се за: 03:37 мин.
Спорт
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Американецът, който дебютира в надпреварата през 2025 г., се наложи с 6:2, 3:6, 6:3 след 1 час и 58 минути игра.

Бен Шелтън
Снимка: БГНЕС
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Бен Шелтън записа първа победа във Финалите на АТР в Торино, след като надделя над французина Артур Фис в оспорван двубой от първия ден на престижния турнир. Американецът, който дебютира в надпреварата през 2025 г., се наложи с 6:2, 3:6, 6:3 след 1 час и 58 минути игра.

Поставеният под №3 Шелтън започна отлично и доминираше в първия сет, без да даде нито една възможност за пробив на съперника си. Във втория обаче Фис показа характер, подобри играта си от основната линия и успя да изравни резултата. Французинът реализира първия си пробив в осмия гейм, а след това отрази два шанса на американеца и затвори частта при 6:3.

В решителния сет Шелтън отново пое инициативата. Той реализира четвъртата си възможност за пробив във втория гейм, а при 5:3 трябваше да премине през сериозно изпитание, за да сложи точка на спора. Изправен пред точка за пробив при сервис за мача, американецът отговори с два мощни аса, след което притисна Фис с тежки удари от форхенд и реализира мачбола си.

„Беше изключително интензивно, особено в първия сет. Топките бяха малко по-стари. Не мисля, че съм играл толкова много разигравания на толкова бърз корт в турнири от Тура. Беше много физически натоварващ и труден мач“, коментира Шелтън след успеха.

Американецът призна, че е доволен от начина, по който е започнал участието си, въпреки че не всичко в играта му е било перфектно. Първата победа в груповата фаза е особено важна, тъй като му дава ценен аванс в битката за място на полуфиналите.

„Това означава много за мен. Особено важно е да го постигна още в първия мач от групата и да си осигуря малко инерция за следващите двубои. Всички срещи тук са много трудни и ако изостанеш в началото, може да се окажеш в тежка ситуация. Да спечеля първия си мач пред тази публика е невероятно“, добави той.

Шелтън пристигна в Торино след достигането си до финала на Мастърс 1000 турнира в Париж. През 2026 г. американецът вече има рекордните за кариерата си 45 победи на ниво АТР.

Двубоят с Фис беше и първият, в който Хуан Карлос Фереро беше в ложата на Шелтън. Испанецът вече е част от треньорския щаб на американеца, където е и неговият баща Брайън Шелтън.

„Ложата ми вече изглежда малко по-различно. Много съм развълнуван. Имам около себе си блестящи тенис специалисти и страхотни мотиватори. Всички сме амбицирани и искаме да постигнем нещо през тази седмица, а и занапред“, заяви американецът.

С успеха си Шелтън вече води с 3:1 победи в преките си двубои с Фис.

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#Финали АТР #Артюр Фис #Бен Шелтън

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