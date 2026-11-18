Франсис Тиафо постигна първата си победа на Финалите на ATP в Торино, след като се наложи над представителя на домакините Флавио Коболи със 7:6(6), 6:0. Американският тенисист спечели срещата за 90 минути и запази шансовете си за класиране на полуфиналите.

Frances Tiafoe gets his first career win at the ATP Finals, defeats Flavio Cobolli 7-6(6), 6-0 to stay alive in Turin. From 6-4 up in the tiebreak it was a collapse from the Italian. Alcaraz wins the group Cobolli eliminated Tiafoe vs. Medvedev is a quarterfinal on Friday. https://t.co/okzYsHNpk9 — José Morgado (@josemorgado) November 18, 2026

Двубоят противопостави двама дебютанти в заключителния турнир за сезона. Коболи започна по-уверено пред подкрепящата го италианска публика, но Тиафо демонстрира стабилна игра в решаващите моменти.

Първият сет премина оспорвано и се реши след тайбрек. В него италианецът поведе с 6:4 и получи два сетбола, но американецът успя да ги спаси. Особено важно се оказа продължително разиграване от 20 удара, след което Тиафо спечели още три поредни точки и затвори частта с 8:6.

Спечелването на първия сет имаше значение и за развитието на група "Иван Лендъл“, тъй като гарантира класирането на поставения под номер две Карлос Алкарас за полуфиналите.

Във втората част Тиафо пое пълен контрол върху срещата. Американецът проби още в първия гейм и не позволи на Коболи да спечели нито един гейм до края, оформяйки категоричното 6:0.

С успеха 28-годишният тенисист изравни баланса си в групата на една победа и една загуба. В последния си двубой от груповата фаза в петък той ще се изправи срещу бившия шампион Даниил Медведев.

Тиафо участва за първи път на Финалите на ATP, след като достигна рекордното за кариерата си осмо място в световната ранглиста. През настоящия сезон американецът спечели първата си титла от категория АТП 500 в Хале, игра финал на турнира от сериите "Мастърс 1000“ в Синсинати и достигна полуфиналите на Откритото първенство на САЩ.

В началото на годината Тиафо започна работа с Марк Ковач, като постави по-голям акцент върху дисциплината, физическата подготовка и аналитичния подход към играта си.

С победата над Коболи той стана едва четвъртият американец от 2010 година насам, който печели мач на Финалите на ATP. Преди него това бяха постигнали Тейлър Фриц, Джак Сок и Бен Шелтън.