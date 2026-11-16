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Карлос Алкарас започна с победа на Финалите на АТР в Торино

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Спорт
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Миналогодишният финалист победи Франсис Тиафо с 6:2, 6:2 за 69 минути на корта.

Карлос Алкарас започна с победа на Финалите на АТР в Торино
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Карлос Алкарас започна с победа участието си на Финалите на АТР в Торино (Италия) срещу американския дебютант във формата Франсис Тиафо.

23-годишният испанец спечели откриващия двубой от група "Иван Лендъл" с 6:2, 6:2 за 69 минути на корта.

Носителят на седем титли от Големия шлем стартира с четири поредни гейма в първия сет, а впоследствие го затвори с 6:2. Във втората част Алкарас отново отвори разлика от 3:1 с пробив в третия гейм, а при 3:2 отрази три брейкбола на Тиафо. Испанецът отново реализира пробив за 5:2 и се възползва от шанса да приключи срещата на собствен сервис.

"Подготовката за този мач беше много трудна. Всеки път когато се срещаме е трудно и аз се опитах да бъда много фокусиран от началото. Бях много солиден, играх много добре и по начина, по който трябва да играя през цялото време. Много съм щастлив, че го направих при всяка точка и всеки гейм. Колкото по-малко време прекарваш на корта, толкова по-добре за тялото ти и затова съм много щастлив, че спечелих в два сета", заяви миналогодишният финалист след успеха.

Испанецът записва четвърто участие в турнира. Той игра финал през 2025 г., но загуби от Яник Синер.

Алкарас пристигна в Торино с титлата от Париж, първа за него от престижния Мастърс, и логично е смятан за фаворит.

Шампионът от Откритото първенство на Австралия по-рано тази година, е устремен към първата си титла от финалите на ATP, един от последните турнири, които все още не е печелил.

Другите двама състезатели от групата Даниил Медведев (Русия) и Флавио Коболи (Италия) ще се изправят един срещу друг тази вечер.

Към момента световният номер 1 Александър Зверев (Германия) оглавява група "Джон Макенроу" след успешния старт срещу Рафаел Ходар (Испания) вчера, докато втори е Бен Шелтън (САЩ), който надигра Артюр Фис (Франция).

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#Финалите на ATP в Торино #Карлос Алкарас

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