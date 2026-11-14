Тейлър Фриц спечели титлата в Стокхолм след драматичен финал срещу Тиаго Тиранте

Тейлър Фриц триумфира на турнира по тенис на твърда настилка в зала от категория ATP 250 в Стокхолм, Швеция. Поставеният под номер 1 в основната схема американец победи аржентинеца Тиаго Агустин Тиранте с 6:2, 4:6, 7:6(3) след два часа и 14 минути игра.

С успеха Фриц завоюва 12-ата титла в професионалната си кариера и първата си на закрито.

Американският тенисист започна уверено финалния двубой и бързо наложи контрол върху играта. Той реализира ранен пробив и поведе с 4:1 гейма, след което отново спечели подаването на съперника си, за да затвори първия сет с 6:2.

Във втората част Тиранте успя да повиши нивото на представянето си и да се противопостави на водача в схемата. Аржентинецът изоставаше с 2:3, но спечели три последователни гейма, за да обърне резултата до 5:3. Впоследствие той затвори сета с 6:4 и изпрати срещата в решителна трета част.

Последният сет премина при оспорвана битка, като двамата тенисисти не успяха да излъчат победител в редовните геймове и се стигна до тайбрек.

В него Тиранте поведе с 3:2 точки и изглеждаше готов да поднесе изненадата. Фриц обаче демонстрира по-голяма стабилност в решаващите моменти и спечели следващите пет разигравания, за да затвори тайбрека със 7:3 и да триумфира с титлата.

Победата беше под номер 46 за американеца през настоящия сезон, с което той изравни постижението си от 2022 година.