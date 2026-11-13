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Алкарас страда от стомашни проблеми преди Финалите на АТР

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Спорт
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Надпреварата в Торино е от 15 до 22 ноември.

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Испанецът Карлос Алкарас страда от стомашни проблеми преди началото на финалния за годината турнир на АТР в Торино, съобщи "Марка". Испанецът е приключил тренировката си с италианеца Флавио Коболи 20 минути по-рано, след като усетил стомашно неразположение след закуска.

Финалният турнир на ATР ще се проведат в Торино от 15 до 22 ноември. Алкарас ще играе в група с Коболи, руснака Даниил Медведев и американеца Франсис Тиафо. Другата група включва германеца Александър Зверев, американеца Бен Шелтън, французина Артюр Фис и испанеца Рафаел Ходар.

#Карлос Алкарас

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