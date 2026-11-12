Холгер Руне стигна до четвъртфиналите на турнира в Стокхолм

На 18 октомври 2025 година датският тенисист Холгер Руне бе принуден да се откаже в полуфинала на тенис турнира в Стокхолм срещу французина Юго Умбер, след като скъса ахилесова сухожилие.

Малко повече от година по-късно 23-годишният датчанин, който се смъкна в ранглистата от четвърто на 406-о място, заслужи да играе на четвъртфиналите на турнира в шведската столица след успех над сърбина Миомир Кецманович с 2:6, 6:1, 6:4.

В първия сет сърбинът направи два пробива и поведе уверено с 6:2. Нещата се обърнаха във втората част, в която Руна два пъти проби съперника си и изравни сетовете след 6:1. Решаващата част бе по-равностойна до 4:4, но Руне взе подаването на съперника си в деветия гейм, а след това приключи мача на свой сервис.

На четвъртфиналите на турнира с награден фонд повече от 700 хиляди евро, Холгер Руне ще срещне американеца Тейлър Фриц, който е поставен под №1 в схемата на турнира.