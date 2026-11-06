Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО

374.62 евро минимална пенсия от 1 юли предвижда проектобюджета на ДОО, с който "По света и у нас" разполага.

От 1 юли и максималната пенсия ще бъде осъвременена по Швейцарското правило. Минималният осигурителен доход от 1 януари ще бъде 660 €, а максималният 2400 €.

Предвижда се майчинството през втората година от 1 януари да бъде 450€.

Минималното обезщетение за безработица ще бъде 13€ а максималното 60.76€.

Бюджетът на ДОО надхвърля 16 млрд €. Разходите за пенсии са над 14.6 млрд €. Над 6.7 млрд € ще бъдат изплатени с трансфер от държавния бюджет.