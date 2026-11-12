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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Разследването на трагедията на "Тракия": Разпитват нови свидетели на жестоката катастрофа

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Продължава разследването на жестоката катастрофа край Ямбол. Предстои разпита на нови свидетели, както и издирването на още очевидци. Вчера румънският шофьор беше освободен от полицията в Ямбол, след повторен разпит. Той е без повдигнато обвинение.

Окръжната прокуратура в Ямбол е изискала от Агенция „Пътна инфраструктура“ цялата документация за въвеждането в експлоатация и ремонтите на участъка, в който станаха катастрофите.

Въз основа на документите и резултатите от изследването на настилката ще бъде назначена строително-техническа експертиза. По случая са извършени шест огледа на местопроизшествието, включително с помощта на дрон. Иззети са 20 автомобила, сред които и товарната композиция, управлявана от задържания румънски гражданин.

Предстоят допълнителни огледи на превозните средства. Ще бъде изготвена и комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза, която да установи причинно-следствената връзка между произшествията, смъртта на 11 души и нараняванията на останалите пострадали. След заключенията на експертите прокуратурата ще прецени дали има основания за повдигане на обвинения срещу конкретни лица.

#разследване на катастрофата #верижни катастрофи на магистрала "Тракия" #тежка верижна катастрофа

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